Konya haberleri... Konya'da "Lise Medeniyet Akademileri" büyümeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Konya haberleri... Konya'da "Lise Medeniyet Akademileri" büyümeye devam ediyor

13.10.2022 15:39
Konya haberleri... Konya'da "Lise Medeniyet Akademileri" büyümeye devam ediyor

Konya haberi... Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lise öğrencilerine ve yeni mezun gençlere hizmet veren "Lise Medeniyet Akademileri" yeni şubeleriyle büyümeyi sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lise öğrencilerine ve yeni mezun gençlere hizmet veren "Lise Medeniyet Akademileri" yeni şubeleriyle büyümeyi sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı yazılı açıklamada, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla kentte eğitim gören ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik Türkiye'ye model çok sayıda uygulamayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Konya'nın 5 üniversitesi, 130 bin üniversite öğrencisi, 500 bine yakın ilk ve ortaöğretim öğrencisiyle bir gençlik ve öğrenci şehri olduğuna dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizdeki her yaştan öğrencimizi kucaklayacak şekilde örnek çalışmalar yürütüyoruz. Bilgehanelerimiz ve Genç Kültür Kart gibi programlarımızın yanında kent genelinde dört Lise Medeniyet Akademimiz de hizmet veriyor. Lise Medeniyet Akademileri'ne bir yenisini daha eklemek için Şefik Can Caddesi üzerinde Yenişehir Lise Medeniyet Akademisi'nin yapımına başladık. 9, 10, 11, 12. sınıflar ile açık lisede eğitim alan öğrencilere ve yeni mezun gençlerimize yönelik çok önemli bir yatırım olacak."

3 kattan oluşacak ve toplam inşaat alanı 6 bin metrekareyi bulacak Yenişehir Lise Medeniyet Akademisi binasının farklı mimari yapısıyla da kente çok yakışacağını belirten Altay, "İçinde derslikler, atölyeler, spor salonları, basketbol sahası, kitap kafe, konferans salonu, gençlik stüdyosu, cep sinema salonu bulunan çok kapsamlı, örnek bir tesisi gençlerimize kazandırıyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak liseli gençlerimizin istifadesine sunacağız." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Konya ekonomi haberleri: Başkan Altay: 'Şeffaflık, Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızın en önemli ilkelerindendir' Konya ekonomi haberleri: Başkan Altay: 'Şeffaflık, Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızın en önemli ilkelerindendir' Konya haber | Konya ile Güney Kore'nin Daejeon kenti 'kardeş şehir' oldu Konya haber | Konya ile Güney Kore'nin Daejeon kenti 'kardeş şehir' oldu
Kaynak: AA

Altay, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Konya haberleri... Konya'da 'Lise Medeniyet Akademileri' büyümeye devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:22 Müzisyen Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece sebebiyle yapımcı Polat Yağcı'ya sert tepki!
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:31 Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı! Türk Akımı'nı patlatmaya çalışan sabotajcılar tutuklandı
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 18:39:11. #1.11#
SON DAKİKA: Konya haberleri... Konya'da "Lise Medeniyet Akademileri" büyümeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement