Konya\'nın Türkiye Selçuklu Devleti\'ne başşehir oluşunun 927. Yılı kutlandı

Politika

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 927. Yılı kapsamında Darülmülk Kutlamaları ve Anma Programı düzenlendi.

Selçuklu Sultanları'nın metfun bulunduğu Alaeddin Camii avlusunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Selçuklu Gülbank Duası ile başladı, ardından Selçuklu Nevbe Merasimi icra edildi. Programda Prof. Dr. Mustafa Demirci de günün anlam ve önemini anlatan bir sunum yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, programda yaptığı konuşmada Konya'nın başkent oluşunun 927. yılı vesilesiyle Selçuklu sultanlarına, kahraman askerlerine ve bu ülke için canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi.

"Konya'mız, kadim medeniyetimizin inkişafına yön veren en önemli şehirlerin başında gelmiştir"

Anadolu'da yükselen kutlu medeniyetin kıvılcımının, Malazgirt Zaferi ile başladığını kaydeden Başkan Altay, "Kutlu fetihten 26 yıl sonra 1097 yılında başşehir olan Konya'mız, kadim medeniyetimizin inkişafına yön veren en önemli şehirlerin başında gelmiştir. Anadolu'nun kültürel ve siyasi şekillenmesinde kritik rol oynayan Konya, Selçuklu'nun kendine özgü mimarisiyle ihtişamlı bir çehreye bürünmüş, ilim ve irfan dünyamız Konya'da gelişmiş; sanatta, kültürde, ticarette ve birçok alanda bu topraklar benzersiz kazanımlara kavuşmuştur. Tüm bunların yanında Mevlana Celaleddin Rumi'nin hikmetli düşünceleriyle, Sultan Alaeddin Keykubad'ın bilge yönetimiyle tanışan Konya'mız, Şems-i Tebrizi, Sadreddin-i Konevi, Yunus Emre, Ahi Evran gibi ve daha nice münevver şahsiyetlerin bıraktığı izlerle benzeri olmayan bir şehir statüsü kazanmıştır."

"Konya'mız, bugün de Türkiye Yüzyılı merhalemizin en önemli şehirlerinden biridir"

"Selçuklu Darülmülkü unvanıyla müşerref olan ve asırlardır ay gibi parlayan Konya'mız, 200 yılı aşkın başşehirlik tecrübesiyle bugün de ülkemizin yarınlarının ve Türkiye Yüzyılı merhalemizin en önemli şehirlerinden biridir" diyen Başkan Altay, "Konya gibi, medeniyetler beşiği bir şehre hizmet etmek, bizler için büyük bir onur ve ayrıcalıktır. Bugün bizlere düşen görev, tarihimizin kadim değerleriyle yarınlarımızı inşa etmek ve bu eşsiz şehri daha da ileriye götürmektir. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin tarihine ve kültürüne her daim sahip çıkıyoruz. Yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Konya'mızın tarihi dokusunu yeniden gün yüzüne çıkarıyor; altyapıdan eğitime, ulaşımdan sağlığa, spordan sanata her alanda geçmişten kopmayan yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz. Yüce Allah'a, bizleri bu şehrin hizmetkarı eylediği için sonsuz hamd ediyorum" diye konuştu.

Başkan Altay konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Anadolu'yu bizlere miras bırakan kahraman ecdadımızı, onlara liderlik eden sultanlarımızı, geçmişten günümüze hikmet ve düşünceleriyle medeniyetimizi aydınlatan alim ve ulemalarımızı, bu toprakları vatan kılmak için bir gül bahçesine düşer gibi toprağa düşerek şehadete eren tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya'nın, Selçukluların en ihtişamlı zamanlarının yaşandığı, Osmanlı'ya ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolların açıldığı şehir olduğunu belirtti.

"Ecdadımızın manevi huzurunda tazimle eğiliyoruz"

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise Konya denince akla; ilmin, irfanın, hikmetin cazibe merkezi bir şehrin geldiğini ve Konya'yı Konya yapan en önemli hususlardan birisinin de bu olduğunu söyledi. Yapılan fetihlerin sadece fiziksel olarak toprak alınması anlamı taşımadığını dile getiren Özkan, "İnsanların aklına, fikirlerine, vicdanlarına hitap edecek derin bir medeniyet oluşturuluyor. Selçuklu'nun Konya'mızda ilimle, irfanla, sanatla, zarafetle, bu kadar derinleşmesi, bütün nesiller üzerinde, tarih üzerinde çok müessir bir fonksiyon ifa ediyor. Bu vesileyle, bu toprakları bize vatan kılan, milli ve manevi değerlerimizi insanlığa sunan Selçuklu sultanları başta olmak üzere, ecdadımız ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Programa; Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ve davetliler katıldı. - KONYA