Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Festivali ile 19 Mayıs'ı kutluyor - Son Dakika
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Politika

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Festivali ile 19 Mayıs'ı kutluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Festivali ile 19 Mayıs\'ı kutluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Gençlik Festivali başta olmak üzere farklı ilçelerde düzenleyeceği konser ve etkinliklerle kutluyor.

17.05.2024 14:30  Güncelleme: 14:31
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Gençlik Festivali başta olmak üzere farklı ilçelerde düzenleyeceği konser ve etkinliklerle kutluyor. Etkinlikler ile ilgili konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gençlerin bayramı doyasıya kutlamalarını amaçladıklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak ulusal Kurtuluş meşalesini yaktığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Gençlik Festivali ile kutluyor. 15 Mayıs'ta Kötekli Yoğurtçu Parkı'nda farklı etkinlikler, oyunlar ve DJ performans ile başladı. Festival 19 Mayıs'ta Menteşe Kötekli Yoğurtçu Parkı'nda Gazapizm, Köyceğiz ilçesinde Kolpa, Yatağan'da Necati ve Saykolar, Milas'ta Sakiler, Datça ilçesinde MBB Popüler Müzik Orkestrası, Kavaklıdere'de Kutsi konserleriyle devam edecek.

Başkan Aras; "19 Mayıs ile mazlum devletlerin umutları yeşerdi"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kutlama mesajı yayımladı. Başkan Aras; "Ulusal Kurtuluş mücadelemiz, 1919 yılının 19 Mayıs günü Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başladı. Binlerce yıllık şanlı geçmişe sahip Türk ulusu Çanakkale'nin hemen ardından Atatürk önderliğinde başka bir kahramanlık destanı yazarak dünya tarihini değiştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'da bağımsızlık kıvılcımını yakmak için ayrıldığı İstanbul'a tekrar dönene kadar bu topraklar, yeryüzünde emperyalizme karşı verilmiş en büyük mücadeleye tanıklık edecek, yeni bir Cumhuriyet kurulacak ve kurulan Türkiye Cumhuriyeti tüm dünya mazlum devletlerinin umudu olacaktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e doğum gününüz ne zaman diye sorduklarında 19 Mayıs demesinin sebebi de asla prangalara boyun eğmeyen, bağımsızlığı için hep mücadele etmiş Türk Milleti'nin 19 Mayıs'ta tekrar küllerinden doğmasıdır. Büyük önder Çanakkale'de yazdığı destandan sonra 19 Mayıs'ta yaktığı bağımsızlık ateşi ile Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış ve dünya tarihini değiştirecek, mazlum ülkelere umut olacak büyük zaferi adım adım hazırlamıştır. 19 Mayıs'ta Samsun'da yanan meşale hala yanmakta, Atatürk'ün yolundan ilerleyen vatan evlatları tam bağımsız Türkiye için mücadelesini hala sürdürmektedir. Gelecek kuşaklar unutmamalıdır ki, barış, huzur ve güven içinde, özgür bireyler olarak yaşamaları, laik, demokratik cumhuriyetimizle mümkündür. Bu bayram, milletimizin kurtuluşunun yine milletimizin azmi ve kararıyla olacağına inananların günüdür. Bu bayram, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramıdır.

Bu duygularla, ülkemizin geleceği gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk şahsında tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Festivali ile 19 Mayıs'ı kutluyor - Son Dakika

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