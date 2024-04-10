Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ramazan Bayramı\'nda vatandaşlara ikramlarda bulundu

Politika

Ramazan Bayramı namazını Menteşe Kurşunlu Camiinde kılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, namaz çıkışında vatandaşlara simit, peynir ve çay ikramında bulundu. Başkan Aras daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

Bayram namazını Kurşunlu Camiinde kılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, namaz sonrasında vatandaşlara simit, peynir ve çay ikramında bulundu. Sabah kahvaltısını vatandaşlarla birlikte yapan Başkan Aras vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığında partililerle bayramlaşan Ahmet Aras daha sonra Muğla Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Muğla Valiliğinde gerçekleşen bayramlaşmanın ardından Başkan Aras İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, Hasan Nuri Öncel Huzur Evininde yaşlılarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aras daha sonra Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti. Resmi tören ve ziyaretlerin ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlık makamına ziyaret gelen vatandaşlarla bayramlaştı. - MUĞLA