Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ramazan Bayramı\'nda vatandaşlara ikramlarda bulundu

Ramazan Bayramı namazını Menteşe Kurşunlu Camiinde kılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, namaz çıkışında vatandaşlara simit, peynir ve çay ikramında bulundu. Başkan Aras daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.
Bayram namazını Kurşunlu Camiinde kılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, namaz sonrasında vatandaşlara simit, peynir ve çay ikramında bulundu. Sabah kahvaltısını vatandaşlarla birlikte yapan Başkan Aras vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığında partililerle bayramlaşan Ahmet Aras daha sonra Muğla Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Muğla Valiliğinde gerçekleşen bayramlaşmanın ardından Başkan Aras İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, Hasan Nuri Öncel Huzur Evininde yaşlılarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aras daha sonra Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti. Resmi tören ve ziyaretlerin ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlık makamına ziyaret gelen vatandaşlarla bayramlaştı. - MUĞLA
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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, resmi ziyaret çerçevesinde ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. İkili, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı muhalefet ve Güney Kore ile ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele aldı. Kishida, Japonya'nın ABD ile güçlü bir savunma ortaklığı ve Hint-Pasifik bölgesinde liderlik etme konusunda işbirliği yapacağını belirtti.
Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki üç oğlu ve en az iki torunu İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Haniye, saldırının örgütün ateşkes müzakerelerindeki taleplerini etkilemeyeceğini belirtti. Saldırı sonrası Haniye, Al Jazeera televizyonuna konuşarak oğullarının öldürüldüğünü açıkladı. Hamas lideri, düşmanın bu saldırıyla Hamas'ın tutumunu değiştirmeyi umduğunu ancak taleplerinden ödün vermeyeceklerini vurguladı.
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