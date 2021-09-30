Başkan Arda, Kılıçdaroğlu'na sosyal projelerini anlattı - Son Dakika

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal projelerini anlattı.

Gaziemir Belediyesi yaşama geçirdiği sosyal projeleriyle, CHP'nin düzenlediği Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yerini aldı. Belediyenin standında, Belediye Başkanı Halil Arda'nın yaşama geçirdiği sosyal projeler tanıtılıyor.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyenin standını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na projelerini anlattı. Başkan Arda, hayata geçirdiği Porta Gaziemir, Sosyal Market projeleri ve ekonomik yönden dezavantajlı yurttaşlara destek vermek, kadın istihdamına katkı koymak amacıyla Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği ve Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'yle birlikte yürütülen çalışmaları anlattı.

"Sosyal projelerle derman oluyoruz"

Başkan Arda, yaşama geçirdikleri sosyal projeleri sivil toplum kuruluşlarıyla eşleştirerek daha çok kesime ulaştıklarının altını çizerek şunları söyledi:

"Her sürdürülebilir sosyal proje için bir sivil toplum örgütünün iş birliğinin gerekliliğine inanıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri bir araya getirdiğimiz Sosyal Market'i yaşama geçirmeden iş birliği yapacağımız Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği'nin kuruluşuna öncülük ettik. Yurttaşlarımızın kaliteli hizmete ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları amacıyla yaşama geçirdiğimiz Porta Gaziemir için de Gaziemir Üretici Kadın Kooperatifi'yle iş birliği yaparak kadınların üretime katılmasını sağladık. Kadınlarımız burada sigortalı çalışıyor. Ürettikleri ürünler, Porta Gaziemir'in içindeki Zeytin Evi'nde satışı sunuluyor. Bu iki örnekte de bir sivil toplum örgütü ile sosyal projenin eşlemesini sağladık. Verdiğimiz hizmetlerin temelinde 'yoksulluğu yönetmeyi değil yoksulluğu bitirmeyi' amaçlıyoruz. Ülkemizdeki hem istihdam sorununu hem de yoksulluk sorunlarına ilçe belediyesi olarak çözüm getirmenin yollarını arıyoruz. Bu hizmetlerimizle her zaman vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz." - İZMİR