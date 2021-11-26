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Başkan Ataç: "Tepebaşı'nda kadının yeri ayrıdır" - Son Dakika

Başkan Ataç: "Tepebaşı'nda kadının yeri ayrıdır"

26.11.2021 16:51
Başkan Ataç: "Tepebaşı'nda kadının yeri ayrıdır"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Ataç, Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği öneme vurgu yaparken, "Tepebaşı'nda kadının yeri ayrıdır. Hemen her projemizde kent kadınlarını odak noktasına koymaya gayret ediyoruz. En basitinden Çanakkale'ye kültür turlarımız ile götürdüğümüz 120 bin vatandaşımızın en az 80 bininin kadın olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bize göre kadınlarımız muhakkak Çanakkale'yi görmeliydi. Yakın tarihimizin bilinmesini çok önemsiyoruz. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini kadınlarımız öğrendiğinde, çocuklarımızı da bu bilinçle yetiştiriyor. Bugün de çok önemli bir gün. Erkeklerimiz, kadınlarımızın kendileri ile eşit olduğunu benimsemeli. Gazetelerin 3'üncü sayfalarını görünce içimiz burkuluyor. Ama tüm olumsuzluklara rağmen artık aydınlık günlerin bizleri beklediğini düşünüyorum. O günler geldiğinde, İstanbul Sözleşmesi de yeniden yürürlüğe girecek. Bizim izlediğimiz tek yol, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu. O, her zaman kadına gereken değer ve önemi vermiş. Kurtuluş Savaşı'nda da kadınlarımıza hayati görevler vermiş. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında da eğitimlerine çok önem vermiştir. 1934'te de en büyük örneği sergileyerek kadınlarımıza seçme-seçilme hakkını veriyor. İsviçre gibi gelişmiş bir ülke bile bu hakkı kadınlarına 1971'de veriyor. Atatürk, işte bu kadar büyük bir adamdı, her zaman aklımızda ve kalbimizde. Biz de Atatürk'ün gösterdiği yolda yürümeye devam edeceğiz. Kadına şiddetin bittiği, daha mutlu ve sağlıklı günlere ulaştığımız günler diliyorum" diye konuştu.

"Yapmamız gereken tek şey var"

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli ise "Günebakanların memleketinden geliyoruz, Türkiye'nin batısındayız. Sarı saçlı, mavi gözlü hemşehrimizin izinde yürüyoruz. Eskişehir, Anadolu'nun ortasında aydınlık bir kenttir. Bizleri güzel günler, iyi gelişmeler bekliyor. Belediyecilik örneği olan bir kentte, Tepebaşı'ndan alacağımız çok güzel örnek uygulamalar var. Lüleburgaz'da da kadınlarımız sosyal, kültürel ve iş hayatının içerisinde. Bu yolda yürürken de bizlerin yapması gereken tek şey var; Cumhuriyet kazanımlarına geri dönmek. Atatürk ilkelerinin arkasında durarak, çok güzel günlere kavuşacağımıza inanıyorum. Kadın, çocuk ya da hayvan hakları ihlalinin yaşanmayacağı bir Türkiye'yi hayata geçirmeliyiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç: Tepebaşı'nda kadının yeri ayrıdır
Başkan Ataç: Tepebaşı'nda kadının yeri ayrıdır
Başkan Ataç: Tepebaşı'nda kadının yeri ayrıdır
Başkan Ataç: Tepebaşı'nda kadının yeri ayrıdır
Başkan Ataç: Tepebaşı'nda kadının yeri ayrıdır
Başkan Ataç: Tepebaşı'nda kadının yeri ayrıdır

Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Kasım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Ataç: 'Tepebaşı'nda kadının yeri ayrıdır' - Son Dakika


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