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Başkan Atila Aydıner'den, Kaptan Ahmet Erdoğan Uygulama Camii ve Eğitim Kompleksi - Son Dakika
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Başkan Atila Aydıner'den, Kaptan Ahmet Erdoğan Uygulama Camii ve Eğitim Kompleksi

Yıldırım Mahallesi Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi yanına inşa edilen Kaptan Ahmet Erdoğan Uygulama Camii projesinde sona gelindi.

Başkan Atila Aydıner\'den, Kaptan Ahmet Erdoğan Uygulama Camii ve Eğitim Kompleksi
19.12.2023 - 16:23,
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Bayrampaşa Belediyesi tarafından inşa edilen Kaptan Ahmet Erdoğan Uygulama Camii ile eğitim kompleksinin yapımında son aşamaya gelindi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Mahallesi Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nin yanında yapılan cami, mimarisi, sosyal donatı alanları ve tasarımıyla dikkati çekiyor.

İslami ilimler için özel tasarlanan, eğitim kompleksi konseptinde projelendirilen camide, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar için özel bölümler içeriyor.

Kubbesi ve yapısıyla öne çıkan caminin çevresini Arapça "Vav" harfi sarıyor, minaresi ise "Elif" harfini simgeliyor.

Cami çevresinde yeşil alanlar, banklar, yürüyüş alanları ve parklar da yer alıyor.

"Burada vatandaşlarımız ibadetlerini rahatlıkla yapabilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, uygulama camisi ve eğitim kompleksi projesinin bölgede parmakla gösterilen mekan olarak hayata geçirileceğini belirtti.

Cumhuriyet'in 100. yılında yüz güldüren projeleri halka buluşturduklarını kaydeden Aydıner, "Spordan sanata, çevreden eğitime birçok alanda hizmet etmeye devam ediyoruz. Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Uygulama Camii projesi amacına uygun olarak tasarlandı. Eğitim kompleksi olarak eğitimcilerimizin, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Burada vatandaşlarımız ibadetlerini rahatlıkla yapabilecek. İslami ilimler ve ibadetler uygulamalı öğretilecek." ifadelerini kullandı.

Uygulama camisinde İslami ilimler alanında ihtisas çalışmaları yapılabileceğini, projenin kısa süre içinde tamamlanacağını aktaran Aydıner, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum babası Ahmet Erdoğan'ın adını yaşatmak için eğitim kompleksine adını verdik. Bu vesileyle merhum Kaptan Ahmet Erdoğan'ı rahmetle anıyorum. Nitelikli insan yetiştirilmesine katkı sunacak, bölgede eğitim ve kültür işbirliğini geliştirecek bu eğitim kompleksinin ilçemize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA
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