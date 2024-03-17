Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, yeni dönem için 4 önemli proje hakkında bilgi verdi

Politika

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, yeni dönem için Babadağ'a kazandırmak istedikleri 4 önemli proje hakkında bilgiler verdi.

Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkan adayı Ali Atlı, DRT Denizli'de Cansu Karacık Yazıcı'nın sunduğu 'Seçim 2024' programının canlı yayın konuğu oldu. Başkan Atlı, 2024 seçimlerinde Babadağ ve Denizli siyasetini değerlendirirken, geçmiş dönemde belediye olarak attıkları adımları ve projeleri anlattı.

2024 seçim sürecini değerlendiren Başkan Atlı, "Seçim kampanyamız bizim gayet iyi gidiyor. vatandaşlarımız da zaten 5 yıldan bu yana olduğu gibi her zaman Çarşıda pazarda esnafta sokakta onlarla beraberiz. Bu alışkanlığımızı hiç bırakmadık yine çarşı pazar esnaf ziyaretlerimiz, vatandaş ziyaretlerimiz devam ediyor. Onlarla kucaklaşıyor, bir araya geliyoruz. 5 yıldır yaptığımız çalışmaları anlatıp Önümüzdeki dönemle ilgili yapmak istediğimiz projeleri onlarla paylaşıyoruz. Gerçekten ben halkımızın ilgisinden bize olan sevgisinden hoşgörülü yaklaşımından çok memnunum. İnşallah 15 gün sonra sandık başına gittiğimizde önümüzdeki dönemle ilgili 5 yıl daha yetki almak için onlardan destek talep ediyoruz. Ben her şeyin iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Babadağ için çok çalıştık "

Geçen dönemi değerlendiren Başkan Atlı, "Aslında bunları defaaten her yerde her ortamda platformda konuşmaya gayret ediyoruz. Ama 5 yıl gerçekten hem çok hızlı geçti. Hem de çok zor geçti. Biliyorsunuz Bu 5 yıl içerisinde ülke olarak bütün dünya olarak bazı sıkıntılar yaşadık. Pandemi dönemi depremler ekonomik krizler vesaire ama biz gerçekten zamanın nasıl geçtiğini anlamadık bile. Çünkü o kadar çok yoğun çalıştık ve hızlı çalıştık ki halkımızın sorunlarına çözüm bulmak onların dertlerine derman olmak için bütün arkadaşlarımızla birlikte 7/24 yoğun bir mesai harcadık. Bu anlamda bizim için Zaman çok hızlı geçti gerçekten ben bu anlamda çok memnunum" ifadelerini kullandı.

"Bu proje benim gerçekten göz bebeğim gözümün bebeği dediğiniz bir proje var mı" sorusuna yanıt veren Başkan Ali Atlı, "Tabi ki aslında bunları tek tek değerlendirmekten ziyade bence belli başlıklar altında toplamak lazım. Biliyorsunuz bizim ilçemizin turizm anlamında çok önemli bir potansiyeli var. Biz turizmi orada hareketlendirmek ve Babadağ'ı bir cazibe merkezi yapmak için turizm altyapısını güçlendirmek noktasında çok önemli hizmetler yaptık ve projeleri hayata geçirdik. Turizmle ilgili yaptığımız çalışmalar bence çok önemliydi ve içime sindi diyebilirim. Bunun yanında tarımsal alanda ve hayvancılık anlamında vatandaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Çünkü biz tekstilden geçimini sağlayan bir ilçeyiz. Tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri de az da olsa ilçemizde mevcut. Bunlar da çok önemliydi diye düşünüyorum. Tabii ki biz tekstilin başkentiyle ilgili dokumacılarımıza yaptığımız destekler halkımızın hayatını kolaylaştırmak anlamında, onlara verdiğimiz yerel destekler çok önemliydi. Önümüzdeki dönemde bu desteklere devam etmek istiyoruz. İçimize sinen en çok hangisi derseniz güneş enerjisi santrali ve Halk Ekmek projesi oldu" diye konuştu.

"Babadağ 5 ilçeden birisi olacak"

Yeni dönemde yapmak istediği ve önemsediği projelerini de anlatan Başkan Atlı, "Bizim ilçemiz dediğim gibi tekstilden geçim sağlıyor ama ikinci alternatif geçim kaynağı olarak biz turizmi ön plana çıkarmak istiyoruz. Bununla ilgili hazırladığımız bazı yeni projeler var. Turizme destek sağlayacak konaklama anlamında orada gelen misafirlerimizi daha geniş mekanlarda ağırlayacağız. Esnaflarımızın para kazanmasını sağlayacak projelerimiz var. İşte bir tane karavan kamp alanı yapmak istiyoruz. Bungalov evlerden oluşan bir sosyal tesis yapmak istiyoruz. Çadır kamp alanı yapmak istiyoruz ve yüksek gelir beklentisi içinde olduğumuz bir adrenalin parkını mutlaka hayata geçirmek istiyoruz. Bu dört önemli proje hayata 2 sene içinde geçtiğinde bununla ilgili 2 senelik bir zaman dilimi koyduk. İlçemizde Turizm anlamında çok önemli adımlar atılmış olacak ve Babadağ gerçekten Denizli'ye en yakın ilçelerden biri olarak turizmde çok ön plana çıkmış olacak. Bir hedefimiz vardı biliyorsunuz. Babadağ olarak biz 700 yıllık tarihi kültürüyle, kendi kültürel kodlarıyla, gelenekleriyle, görenekleriyle, önümüzdeki dönemlere taşımak için bir misyon edindik. Denizli'nin en yaşanabilir ilk beş ilçesinden biri olmak istiyoruz" dedi.

Dokuma Kart Projesi

Yeni dönem projeleri içerisinde en önemli projelerden birinin 'Dokuma Kart' projesi olduğunu söyleyen Atlı, "Tabi ki bu da halkımızla birlikte en çok sahiplendiğimiz proje diye düşünüyorum. Çünkü bu dokuma kartının özelliği şu olacak. Burada halkımızın fotoğrafı ile birlikte kare kodu ile birlikte kimlik ve ehliyetten sonra kullanabilecekleri en önemli kart olacak. Bu kartla ne yapacak vatandaşımız? Kurduğumuz kooperatifin satış mağazalarından dokuma tezgahlarında kullandıkları yedek parça motor yağı ve sarf malzemeleri bu kartla ay boyunca alabilecekler. Biz de onun tahsilatını bağlı bulundukları tüccar arkadaşlarla belediye aracıyla görüyor olacağız. Buradaki kolaylık şu dokumacımız ay içerisinde param var mı yok mu? Bu yedek parçayı alabilir miyim alamaz mıyım? diye hiçbir zaman düşünmeyecek. Öyle bir kaygı içerisinde olmayacak. Bu kartla alışverişini gönül rahatlığıyla yaparak hayatına devam edecek" dedi.

'1 Nisan sabahı Babadağ için çok İYİ olacak"

'1 Nisan sabahı sizce nasıl bir sabah olacak' sorusunu da yanıtlayan Başkan Atlı, "Babadağ'da her şey çok iyi olacak. Gerçekten enerjimiz çok yüksek. Çok tecrübeli bir ekibimiz var. Biz de bu dönemde gerçekten çok büyük tecrübe kazandık. Bu tecrübelerimizi enerjimizi halkımızla birlikte önümüzdeki dönemde de Babadağ'ı önümüzdeki yıllara taşımak için kullanmak istiyoruz" ifadeleri ile yanıt verdi. - DENİZLİ