Hawaii'deki yangının ardından bölgeye giden Biden'a, vatandaşlardan sert tepki - Son Dakika

Hawaii'deki yangının ardından bölgeye giden Biden'a, vatandaşlardan sert tepki

Son Güncelleme: 22.08.2023 09:09

ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii Adaları'nda meydana gelen orman yangını felaketinin ardından bölgeye giderek afetzedelerle bir araya geldi. Yangınların yol açtığı yıkımı yerinde gören Biden, federal hükümetin gerektiğince yardım edeceğini ve yeniden inşa sürecinin bölge halkının isteği doğrultusunda yapılacağını belirtti. Ancak Biden'ın araç konvoyu adada ilerlerken bir grup vatandaşın protestosuna maruz kaldığı da görüldü.

Hawaii Adaları'nda meydana gelen orman yangını felaketinin ardından ABD Başkanı Joe Biden bölgeyi ziyaret ederek afetzedelerle bir araya geldi. Biden'ın araç konvoyu vatandaşların protestosuna maruz kaldı. Pankartlar hazırlayarak adaya daha fazla yardım talep eden gruptaki bazı vatandaşlar bağırarak "Hiçbir şey yapmadığın için teşekkürler" dedi.

ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Hawaii Adaları'nda geçtiğimiz 8 Ağustos günü başlayan ve 114 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangınları sonrası bölgede hala yaralar sarılmaya çalışılırken, bu Pazartesi günü ABD Başkanı Joe Biden, eşi First Lady Jill Biden ile birlikte felaketin en çok etkilediği Maui adasını ziyaret etti. Ziyareti sırasında bölgeyi helikopterle dolaşan ve sokaklarda gezen Başkan Biden yaşanan yıkımı yakından görme fırsatı yakaladı ve yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. Biden çiftine bölgeyi gezdikleri süre boyunca Hawaii Valisi Josh Green ve eşi Jaime Green eşlik etti.

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YARDIM SÖZÜ VERDİ

Bölgedeki ekiplerden çalışmaların gidişatı hakkında bilgi alan Biden çifti ayrıca adalı bir grup yaşlı tarafından ziyaretleri dolayısıyla kutsandı. Ardından Başkan Biden basının karşısına geçerek bazı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında tüm Amerikan ulusunun Hawaii'deki afetzedelerle birlikte yas tuttuğunu belirten Biden, ABD tarihinde yüzyıldan uzun bir süredir ilk defa yaşanan böylesi ölümcül orman yangınlarında yaraların sarılabilmesi için federal hükümetin gerektiğince yardım edeceği sözünü verdi. Başkan Biden ayrıca bölgede yapılacak yeniden inşa sürecinin "Maui halkının istediği şekilde" yapılacağını belirterek hükümetinin, bölge halkının kültürüne, geleneklerine ve kutsal alanlarına saygı göstereceğine dikkat çekti.

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PROTESTO ETTİLER

Öte yandan Joe Biden'ın araç konvoyu adada yol aldığı sırada bir grup vatandaşın protestosuna maruz kaldı. Pankartlar hazırlayarak adaya daha fazla yardım talep eden gruptaki bazı vatandaşların, kendisine bağırarak "Hiçbir şey yapmadığın için teşekkürler" dedikleri görüldü.

NE OLDU?

ABD'nin Hawaii Adaları'nda 8 Ağustos günü çıkan orman yangınlarında 114 kişi hayatını kaybetti, en az 850 kişinin ise kaybolduğu açıklandı. Bölgede büyük tahribata yol açan felaket nedeniyle çoğunluğu ev olan 2 bin 200 yapı ve bazı tarihi alanlar yok oldu. Yangınların neden olduğu maddi hasarın yaklaşık 6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hawaii'deki yangının ardından bölgeye giden Biden'a, vatandaşlardan sert tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hawaii'deki yangının ardından bölgeye giden Biden'a, vatandaşlardan sert tepki - Son Dakika
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