Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre ve Kaş\'ta vatandaşlarla buluştu

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Muhittin Böcek, Antalya'nın batı ilçeleri Demre ve Kaş'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Böcek, sevgi gösteriyle karşılanırken, seçim koordinasyon merkezi açılışları mitinge dönüştü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, CHP Demre Belediye Başkan Adayı Fahri Duran ile birlikte Demre Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Demre Halk Buluşması'na, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve adayları, muhtarlar, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Demre'ye yapılacak hizmetlerin anlatıldığı film izlendi.

Herkese eşit hizmet

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, 5 yıllık süre içerisinde kimseyi ötekileştirmeden Antalya'nın 19 ilçesine eşit hizmet verdiklerini belirterek, "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruduk, tasarruflara gittik. En iyi hizmeti verdik. 70'li yıllardan kalma asbestli boruları değiştirdik. Berlin Türkiye arası 2 bin 901 kilometredir, biz 3 bin 311 kilometre su hattı döşedik. 517 kilometre kanalizasyon hattı yaptık. Milletimizin parasını milletimize harcadık. Ranta dönük değil, halka dönük projeler gerçekleştirdik" dedi.

Demre'ye önemli yatırımlar yaptık

Başkan Böcek, Demre'ye 48 kilometre içme suyu, 19 kilometre kanalizasyon, 39 kilometre yol, katı atık transfer istasyonu, gemi atık alım istasyonu, çevre dostu çiftçi kart, kapalı devre tarımsal sulama suyu gibi projeler kazandırdıklarını söyledi. Noel Baba Meydanı'nı yenilediklerini kaydeden Başkan Böcek, şunları aktardı:

"Çiftçinin sulamada enerji parasının yüzde 80'ini ödüyoruz. Yerelden kalkınma adı altında birçok proje gerçekleştiriyoruz. Çiftçimize destek vermeyenlere sözümüz var. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmayacaktır. Ben göreve geldiğimde mazot 6 liraydı şimdi 46 lira olmuş. Üreticiyi desteklemeye devam edeceğiz."

Afişlerinin indirilmesine tepki gösterdi

Başkan Böcek, bir haftadır afişlerinin indirildiğine dikkat çekerek, "Ama bilmedikleri bir şey var. Bu Yörük çocuğunu Demre'nin Antalyalıların bağrından söküp alamayacaklar. Bunu da çok iyi biliyorlar. Onlar gibi ağa babalarının paralarıyla afiş asmıyoruz. Biz Türkiye ittifakı kurduk. Oy veren vermeyen herkesin başkanı olduk. Demre ve Antalya'mız için el ele gönül gönüle, emeklimize, köylümüze, çiftçimize sahip çıkacağız" dedi.

En ucuz su ve ekmek Antalya'da

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'in 4.5 lira olduğunu hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, "30 büyükşehir içinde en ucuz suyu Antalya içiyor. Demre'de 1 Nisan'da güneş doğacak. Burada ele ele gönül gönüle olmanız beni mutlu etti. Demre'miz Antalya'mız için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Azimle gururla 5 yıl daha desteğinizi istiyorum" diye konuştu.

"Demre kazansın"

CHP Demre Belediye Başkan Adayı Fahri Duran da yaptığı konuşmada, "Demre'nin en iyi belediye başkanı olmak istiyoruz. Demre için çivi çakanlardan Allah razı olsun. Biz çakılan çivilerin üzerine inşaatlar yapacağız, büyük projeler çizeceğiz, Demre'yi dünyanın en mutlu ilçesi yapacağız. Demre'nin menfaati için her şeyi yapacağız. Yeter ki Demre kazansın. Büyükşehir Belediye Başkanımızla turizmi omuz omuza vererek yayacağız. Bütün Demre turizmden yararlanacak" ifadelerini kullandı.

CHP Demre Belediye Başkan Adayı Fahri Duran Başkan ve Adayı Muhittin Böcek'e çiçek takdim etti. Ardından tüm katılımcılarla birlikte Başkan Böcek, Demre Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti.

Başkan Böcek Kaş'ta

Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, daha sonra Kaş Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı ve Kaş Halk Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek, Kaş Halk Buluşması'nda yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı. Kaş girişinde meşalelerle karşılanan Başkan Muhittin Böcek, alana Kaşlı vatandaşların sevgi gösterisi arasında girdi.

Adeta bir mitinge dönüşen Kaş Halk Buluşması'nda konuşan Başkan Muhittin Böcek, hiç kimseyi ötekileştirmeden bütün vatandaşların dertleriyle dertlendiklerini belirterek, "Kaş için önemli projelere hayata geçiriyoruz. Yerelden kalkınma projeleri kapsamında Kaşlı vatandaşlarımıza önemli tarımsal destekler verdik. Kaş Ova Spor Salonu, Kaş Çocuk Kreşi gibi halka dokunan hizmetlerimizi hayata geçirdik. Kaş Kınık Hal projemizi tamamlıyoruz. Köy yollarımızın sıcak asfalt ile kaplıyoruz. Şimdi de yeni dönem hedeflerini belirledik ve sizlerle tekrar bir araya gelerek projelerimizi paylaşacağız. Erol Başkanımızla birlikte Kaş'ımıza Antalya'mıza hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Erol Demirhan projeleri

CHP Kaş Belediye Başkan Adayı Erol Demirhan ise Kaş için çok güzel projeler hazırladıklarına değinerek, "Büyükşehir Belediyemizle birlikte yeni kreş alanları oluşturacağız. Gençlere yönelik çok amaçlı salonlar yapacağız. Kaş'ın bütün mahallerinde meydan düzenlemelerini tamamlayacağız. Belediyenin kapısı herkese açık olacak. Bugün git yarın gel belediyeciliği yapılmayacak. Vatandaşın sorunu ya çözülecek, ya çözülecek" diye konuştu.

Daha sonra Başkan Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Kaş Belediye Başkan Adayı Erol Demirhan, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları ve eski belediye başkanlarıyla birlikte Kaş Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış kurdelesi kesti. - ANTALYA