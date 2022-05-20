Başkan Böcek oğlunun nikahını kıydı, Kılıçdaroğlu şahitliğini yaptı - Son Dakika
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Başkan Böcek oğlunun nikahını kıydı, Kılıçdaroğlu şahitliğini yaptı

20.05.2022 20:21
Başkan Böcek oğlunun nikahını kıydı, Kılıçdaroğlu şahitliğini yaptı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, dünya evine girdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, dünya evine girdi. Nikahı Başkan Böcek kıyarken, törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise çiftin nikah şahitliğini yaptı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, Zeynep Kerimoğlu ile dünya evine girdi. Belek'teki bir otelin stadyumunda açık havada düzenlenen nikah törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, diğer CHP'li belediye başkanları ile milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Sağ bacağındaki kırık nedeniyle alçı takılı olan Muhittin Böcek, doktordan 3 saatlik özel izin alıp bacağındaki alçıyı çıkartarak törene katıldı. Davetlileri kapıda karşılayan Başkan Böcek, Gökhan ve Zeynep çiftinin nikahını kıyarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise şahitlik yaptı.

"Duygu yüklü bir an yaşıyorum"

Başkan Böcek, çok anlamlı ve duygu yüklü bir an yaşadığını belirterek, "Sağlık sürecimde yedi yirmi dört yanımda olan, genel başkanıma bilgi veren, kıymetli oğlumun bu nikah akdini yapıyoruz. Bu nikah akdinde aramızda olmanızdan ve bizleri yalnız bırakmadığınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Gençlerimize, iyi gündür kötü günde birbirinizi yalnız bırakmamanızı, hayırlı günlerde birlikte olmanızı ve çocuklarınızın Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyup kollayacak evlatlarınız olmasını diliyorum. Allah mesut etsin" dedi.

"Arada bir tartışacaksınız, sakın barışmayı unutmayın"

Çiftin şahitliğini yapan ve evlenme cüzdanını Zeynep Kerimoğlu'na takdim eden Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Böyle güzel bir günde, böylesine bir nikaha şahitlik etmek benim için gerçekten güzel. Samimi bir ortamdayız. Arada bir tartışacaksınız, sakın ola ki barışmayı unutmayın. Tartışmanın da, barışmanın da yaşamın bir parçası olduğunu sakın unutmayın. Gelecek sizin, çocuklarınız sizin. Onları bu güzel ülkemiz için, bağımsızlığı için, bayrağımız için yetiştireceksiniz. Bizler de eğer fırsat bulabilirsek, onlar gülerken, oynarken, koşarken seyredeceğiz. Hayatın bütün güzelliklerini yaşamasını isteriz. Büyüklere saygıyı asla ihmal etmeyin. Çevrenizdeki insanlarla dost ve beraber olmaya özen gösteriniz ve çocuklarınızı çok güzel yetiştiriniz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplu aile fotoğrafı çekimi yapıldı. - ANTALYA

Başkan Böcek oğlunun nikahını kıydı, Kılıçdaroğlu şahitliğini yaptı
Başkan Böcek oğlunun nikahını kıydı, Kılıçdaroğlu şahitliğini yaptı
Başkan Böcek oğlunun nikahını kıydı, Kılıçdaroğlu şahitliğini yaptı
Başkan Böcek oğlunun nikahını kıydı, Kılıçdaroğlu şahitliğini yaptı
Başkan Böcek oğlunun nikahını kıydı, Kılıçdaroğlu şahitliğini yaptı
Başkan Böcek oğlunun nikahını kıydı, Kılıçdaroğlu şahitliğini yaptı
Başkan Böcek oğlunun nikahını kıydı, Kılıçdaroğlu şahitliğini yaptı
Başkan Böcek oğlunun nikahını kıydı, Kılıçdaroğlu şahitliğini yaptı
Başkan Böcek oğlunun nikahını kıydı, Kılıçdaroğlu şahitliğini yaptı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Böcek oğlunun nikahını kıydı, Kılıçdaroğlu şahitliğini yaptı - Son Dakika


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