Başkan Bozkurt, muhtarların gününü kutladı - Son Dakika
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Başkan Bozkurt, muhtarların gününü kutladı

18.10.2022 17:29
Başkan Bozkurt, muhtarların gününü kutladı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek burada mahalle ve köy muhtarlarının gününü kutladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek burada mahalle ve köy muhtarlarının gününü kutladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, İl Genel Meclisi üyeleri Ali Kemal Karaca, Hüseyin Engin Temel ve partisinin bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Mahalle ve köy muhtarları tarafından karşılanan Bozkurt ve beraberindekiler, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı. Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, "Muhtarlarımız yerel yönetimlerde en önemli görevlerden birini ifa ediyor. Devletle millet arasında adeta köprü vazifesi görüyorlar. Görev yaptıkları köy ve mahalleye en iyi hizmetleri alabilmek için gece gündüz demeden maddi ve manevi fedakarlıklar yaparak görevlerini icra ediyorlar. 24 saat vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgileniyorlar. Bizler de Kdz. Ereğli ilçemizde hem mahalle hem de köy muhtarlarımızla birlikte güzel bir uyum yakaladık. Birlikte güzel işlere imza atıyoruz. Benim telefonum 24 saat sizlere açık, kapım her birinize açık. Bugüne kadar hangi muhtarım aramışsa talebini yerine getirmek ya da ilettiği sorunu çözmek için tüm imkanlarımızla çalıştık. Bundan sonra da yine birlikte güzel işlere imza atacağız. Ben sizlerin her biri ile çalışmaktan çok mutluyum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere verdiği önemi hepiniz biliyor ve görüyorsunuz. Geçmişte muhtarlarımızın sosyal güvenceleri yoktu. Cumhurbaşkanımızın yaptığı çalışmalarla bugün muhtarlarımız sosyal güvenceye kavuştu, maaşları artırıldı. Elbette sizler daha fazlasını hak ediyorsunuz. Sizleri yarın ziyaret edecektik ancak Cumhurbaşkanımızın sizleri yarın Ankara'da ağırlayacak. O nedenle ziyareti bugüne aldık. Ben başta sizler olmak üzere Türkiye'deki tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum. Vefat eden muhtarlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet, göreve devam edenlere de sağlık, mutluluk, huzur ve afiyet dolu günler diliyorum" dedi.

Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bozkurt ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyaret, Bozkurt ve beraberindekilerin muhtarlarla yaptıkları sohbetin ardından birlikte toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

AK Parti, Bozkurt, Ereğli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Bozkurt, muhtarların gününü kutladı - Son Dakika

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