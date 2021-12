Başkan Çağırıcı: "Dolar oyunu bozuldu" - Son Dakika

Öğrenci Buluşmaları'nda gençlerle bir araya gelen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı dövizdeki sert düşüşle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye düşmanlarının suni dövizle Türkiye'ye diz çöktürme derdinde olduğunu söyleyen Çağırıcı, "Allah'a şükür dün gece Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra her şey alt üst oldu. Oyunlar bozuldu" dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Öğrenci Buluşmaları" kapsamında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Barbaros Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ın katıldığı programda Çağırıcı, gençlerle sohbet etti. Öğrencilerin istek ve şikayetlerini dinleyen Çağırıcı, eğitimden bilime kadar Türkiye'nin dünden bugüne geldiği noktaya da değindi.

Türkiye'nin önüne geçmek istiyorlar

Dün gece dövizde ve altında yaşanan sert düşüşle ilgili açıklamalarda bulunan Çağırıcı şunları söyledi: "Geçmiş dönemlerde mücadele silahla ve savunma sanayisiyle yapılıyordu. Şimdi 21. yüzyıl dünyasındayız mücadelenin de şekli değişti. Şimdinin mücadelesi bilişim, teknoloji ve dolar. Ülkemiz her geçen gün büyüyor. Düşmanlarımız da bunun farkındalar ve Türkiye'nin önüne geçmek istiyorlar. Çünkü Afrika'dan Bosna'ya Suriye'den Filistin'e kadar her yerde karşılarına Türkiye çıkıyor ve onların istediklerini yapmalarına izin vermiyorlar. O zaman ne yapalım Türkiye'yi bitirelim diyorlar. Türkiye'yi bitirme hesabı içindeler. Ama ne oldu? Allah'a şükür dün gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra her şey alt üst oldu. Oyunlar bozuldu" dedi.

Öğrenci Buluşmaları her hafta başka bir okulda devam edecek. - İSTANBUL