Sami Er Arapgir ve Arguvan'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Politika

Sami Er Arapgir ve Arguvan'da Temaslarda Bulundu

Sami Er Arapgir ve Arguvan\'da Temaslarda Bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, beraberindeki heyet ile Arguvan ile Arapgir ilçelerinde bir dizi temaslarda bulundu.

22.10.2024 17:27  Güncelleme: 17:29
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, beraberindeki heyet ile Arguvan ile Arapgir ilçelerinde bir dizi temaslarda bulundu.

Arapgir'de güzel işlere imza atacaklarını kaydeden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Malatya'nın her ilçesi olduğu gibi Arapgir ilçesi de çok önemli bir yerdir. Tarihi, kültürü, coğrafi konumu olarak da önemli bir konumdadır. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak ilçemize gerçekleştireceğimiz hizmetlerle güzel işlere imza atacağız. Malatya'mızda hemşerilerimizin refahı için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalarımızda en büyük destekçimiz her zaman olduğu gibi güler yüzleriyle, samimiyetleriyle bizleri karşılayan hemşerilerimiz oluyor. Arapgir Belediye Başkanımız Haluk Cömertoğlu ile uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. İlçemizde devam eden çalışmalarla birlikte yapacağımız işlerin değerlendirmesini birlikte yapıyoruz" dedi.

"İlçemize güzel hizmetler gelecektir"

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise Başkan Er'in ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er'in belediyemize gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten onur duyduk. Biz Arapgir Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyemizle koordineli bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Sağ olsun Sami Başkanımıza hangi talebimizi ilettiysek, yakinen ilgilendiler. İnanıyorum ki bu dönemde ilçemize güzel hizmetler gelecektir" şeklinde konuştu.

"Arguvanlı hemşerilerimi her ziyaret ettiğimde güler yüzleriyle karşılaşıyorum"

Arguvan Belediyesi'nde düzenlenen muhtarlar toplantısına katılan Başkan Er, "Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda Arguvanlıların kadirşinas olduğundan bahseden Başkan Er, "Arguvan'da siz değerli hemşerilerimle birlikte olmaktan çok mutluyum. Buralar da benim doğup büyüdüğüm topraklar. Arguvanlı hemşehrilerimi her ziyaret ettiğimde her zaman o güler yüzleriyle ve iyi niyetleriyle karşılaşıyorum. Müsamahakar duruşu ile Arguvan'ın bizlerde çok önemli bir yeri var. Değerli muhtarlarımın Muhtarlar Günü kutlu olsun. Muhtarlar, mahallelerimizin mülki amirleri ve kanaat önderleridir. Çünkü köylerde ve mahallelerde bir problem olduğu zaman o sorunla ilk muhtar ilgilenir. Muhtarlar mahallelerinde sevilen, sayılan insandır" dedi.

"Arguvan'ımızda eksik kalan hizmetleri tamamlayacağız"

Öte yandan Arguvan'a inşa edilen TOKİ konutları ve Büyükşehir Belediyesi olarak Arguvan'a gerçekleştirilecek hizmetlerden bahseden Başkan Er, "Arguvan'ımıza baktığımızda TOKİ Başkanlığımız çok güzel çalışmalar yapmış. Ersoy Başkanımız bir yer belirlemiş, o kısımda programa alınacak. Öte yandan Arguvanlı hemşehrilerim bizden yol talep ediyor. İnşallah Arguvan'ımızda eksik kalan hizmetleri tamamlayacağız. Seçim döneminde burayı ziyaret ettiğimde 'bütün yayla yollarını açacağım' demiştim. Bu sözlerimi yineliyorum, hiçbir endişeniz ve tereddüttünüz olmasın" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımız çok iyi bir şekilde ilerliyor"

Başkan Er, Malatya merkezde sürdürülen çalışmalar hakkında da önemli bilgiler aktararak, "Bildiğiniz üzere memleketimizde büyük depremler yaşandı ve beraberinde birtakım sıkıntılar meydana geldi ama emin olun ki son birkaç aydır çok yoğun çalışarak büyük bir ivme kazandık. Malatya'mızı inşallah en kısa sürede ayağa kaldıracağız, kimsenin tereddüttü olmasın. Ülkemizde tasarruf tedbirleri alındı ama buna rağmen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin bir talimatı var, o da depremle alakalı bir kısıtlama olmamasıdır. Yani çarşımızın, konutlarımızın ve iş yerlerimizin yapılmasında hiçbir kısıtlama yok. Şu anda harıl harıl çalışılıyor ve çarşımız hızla yükseliyor. Çarşımızın 1. etabı Şubat ayı sonu Mart ayı başı gibi teslim edilmesi planlanıyor. Sadece çarşı bölgesi dediğimiz alanda 1300 iş yeri, 760 ofis, 270 konut ilk etapta teslim edilecek. Malatya'mızda 49 rezerv alan var ve bunların 30'undan fazlasını ihale ettik. Allah'ın izniyle çalışmalarımız çok iyi bir şekilde ilerliyor" dedi.

"Başkanımız Arguvan'a oldukça hakim"

Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür eden Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren ise "Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er, bizleri ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı onur duyduk, kendilerine çok teşekkür ederim. Muhtarlar Günü münasebetiyle ve Başkanımızın da belediyemize teşrifleriyle muhtarlar toplantısı düzenliyoruz. Toplantıdan önce Başkanımıza Arguvan ile alakalı taleplerimizi bildirdik ama Başkanımız ve mesai arkadaşları Arguvan'a oldukça hakimler" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sami Er Arapgir ve Arguvan'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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