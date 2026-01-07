Başkan Er: "Malatya\'mız geçmişinden çok daha iyi bir noktaya gelecek"

Malatya'da, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımlarıyla toplam maliyeti 100 milyon lira olan 7 yeni tesisin açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Malatya'mız hem fiziki yapısıyla hem de yaşam kalitesiyle geçmişinden çok daha iyi bir noktaya gelecek" dedi.

Bir dizi temas ve açılış programı katılmak üzere Malatya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen 6 spor tesisi ile 1 özel eğitim merkezinin açılış törenine katıldı. Programda ilk olarak konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin etkilediği Malatya'nın artık ayağa kalktığını söyledi. 2026'nın ilk aylarından itibaren Malatya'nın çok daha iyi bir noktaya geleceğini kaydeden Başkan Er, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğini yakından ilgilendiren çok önemli bir açılışı gerçekleştiriyoruz. 6 Şubat depremleriyle derinden sarsılan ilimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın güçlü destekleriyle, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve Sayın Valimizle kurduğumuz güçlü diyalog ve oluşturduğumuz sinerji sayesinde yeniden ayağa kalktı, kalkmaya da devam ediyor. Hepiniz bunu sahada müşahede ediyorsunuz. Artık final aşamasındayız. Çünkü projelerimizi peyderpey teslim ediyoruz. İnanıyorum ki 2026'nın ilk aylarından itibaren Malatya, Allah'ın izniyle, bambaşka ve tanınmayacak bir şehir haline gelecek" ifadelerini kullandı.

"Malatya bir kütüphaneler ve spor şehri olacak"

Yalnızca fiziki kalkınmaya odaklanmadıklarını kaydeden Başkan Er, gençlerin çocukların ve ailelerin geleceğini ilgilendiren sosyolojik ve psikolojik iyileşmeye yani insanların ve şehrin normalleşmesine de büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hep şunu söyledik; 'Malatya bir kütüphaneler ve spor şehri olacak.' Bu anlayışla toplumun karşısına çıktık ve bugün bunun somut sonuçlarını görüyoruz. Şu anda ilimizde 6 kapalı spor salonu, kapalı halı saha, basketbol ve voleybol sahaları ile bir adet engelli yaşam merkezi bulunuyor. Ancak yaptıklarımız bunlarla sınırlı değil. Malatya'ya yaklaşık 2,5 milyar liralık spor yatırımı kazandırıyoruz. Dört-beş büyük spor kompleksi, yarı olimpik yüzme havuzlarıyla tam donanımlı tesisler inşa ediyoruz. Bunun yanında yaklaşık 40 spor salonu ve gençlik merkezi yapıyoruz. Yakın zamanda Engelsiz Yaşam Merkezi'nin, Tecde'deki spor merkezimizin temelini attık. İnşallah önümüzdeki günlerde temelini atacağımız yeni ve büyük spor komplekslerimiz de olacak. Bugün açılışını yaptığımız bu tesisler ise hızlıca başlayıp, kısa sürede tamamladığımız projelerimizden sadece birkaçı. Bu çalışmalar yalnızca sporla sınırlı değil. Kütüphaneler konusunda da çok ciddi adımlar atıyoruz. Şu anda Malatya'nın değil, bölgenin en büyük kütüphanesini inşa ediyoruz. Belediyemizin altındaki 3 bin 200 metrekarelik alanı güvenli, modern ve son derece nitelikli bir kütüphaneye dönüştürüyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin aileleri tarafından gönül rahatlığıyla emanet edilebileceği bir mekan olacak. İnşallah 1-1,5 ay içinde tamamlamayı, hatta daha da erkene çekmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında farklı noktalarda yeni kütüphaneler açacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kütüphanelerine ek olarak, belediye olarak gençlik merkezlerimizde de kütüphaneler oluşturacağız. Ayrıca gençlerimizin zamanlarını verimli geçirebileceği kitap kafeler üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Malatya'mız hem fiziki yapısıyla hem de yaşam kalitesiyle geçmişinden çok daha iyi bir noktaya gelecek" dedi.

"Her geldiğimde bambaşka şeyler görüyorum"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, "Kabinede Malatya'nın temsilcisi benim. Fırsat buldukça buraya geldik. Hem eğitimle ilgili konularda hem de diğer konularda mümkün olduğunca burada hemşerilerimizin problemlerine sahip çıkmaya çaba sarf ettik. Eksiğimiz, kusurumuz varsa affola diyelim. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Siz burada yaşadığınız için gelişmeleri fark etmeyebilirsiniz. Ben yaklaşık 2 ayda bir geliyorum ve her geldiğimde bambaşka şeyler görüyorum. Valimizin ve büyükşehir belediye başkanımızın gözünde yaptıklarını anlatırken heyecan içerisinde olduğunu görüyorum. Hala 6 Şubattan sonraki günlerde sahip oldukları enerjiyle, heyecanla çalışmaya devam ediyorlar. Ben onlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Derslik sayısı yüzde 25 daha fazla olacak"

Malatya'da, eğitim noktasında yapılanları yakinen takip ettiklerini söyleyen Bakan Tekin, "Bugün sabah itibariyle Milli Eğitim'de yapılanları, nerede tıkanma olduğunu değerlendirdik. Valimizin başkanlığında toplantımızı yaptık. Önümüzdeki Eylül ayında, okullar açıldığında, 6 Şubat'ta deprem olduğu gün Malatya'daki derslik sayısını yüzde 25 daha fazlasına erişmiş olacağız inşallah. Çok şükür bu çok güzel bir nokta. Konut dağıtımıyla ilgili olarak geçtiğimiz hafta içi törenler yaptık. İnanın dünyada örnek gösterilebilecek hızda bütün bu faaliyetler. Bunu devlet, millet, cumhurbaşkanımızdan sahadaki en ücradaki vatandaşa el birliğiyle yaptık. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından maliyeti 100 milyon lira olan 6 spor tesisi ile 1 özel eğitim merkezinin açılışı gerçekleştirildi. - MALATYA