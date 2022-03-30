Başkan Ergün, en başarılı büyükşehir belediye başkanları arasında - Son Dakika
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Başkan Ergün, en başarılı büyükşehir belediye başkanları arasında

30.03.2022 18:43
Başkan Ergün, en başarılı büyükşehir belediye başkanları arasında

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ALF Araştırma tarafından yapılan 'En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları' araştırmasında ilk 10'da yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ALF Araştırma tarafından yapılan 'En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları' araştırmasında ilk 10'da yer aldı. Manisalıların ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirmenin çabası içerisinde olduklarını belirten Başkan Cengiz Ergün, üretken belediyecilik anlayışıyla hizmet ve yatırımlara ilk günkü aşkla devam edeceklerini dile getirdi.

ALF Araştırma Şirketi, Türkiye genelinde bulunan 30 büyükşehirde yaptığı 'En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları' anketinin sonuçlarını açıkladı. Mart ayında yapılan araştırmada ankete katılan vatandaşların verdiği cevaplara göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 30 Büyükşehir Belediye Başkanı arasında yüzde 55 ile ilk 10'da yer aldı. Tarafsız kamuoyu araştırmalarında ilk 10'dan inmeyen Başkan Ergün, son yapılan kamuoyu yoklamasıyla da başarısını perçinlemiş oldu.

Manisalılara teşekkür etti

2009 yılından bu yana Manisalıların ihtiyaç duyduğu projeleri ve hizmetleri hayata geçirmenin çabası içerisinde olduklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Üretken belediyecilik ve mali disiplin anlayışıyla hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı ilk günkü aşkla sürdüreceğiz. Manisalıların teveccühünü bir kez daha görmekten mutluluk duyuyor, hemşerilerime teşekkür ediyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi durmayacağız, çalışacağız ve Manisa'mızı kalkındırmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Başkan Ergün, en başarılı büyükşehir belediye başkanları arasında

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Cengiz Ergün, Araştırma, Türkiye, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Ergün, en başarılı büyükşehir belediye başkanları arasında - Son Dakika


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