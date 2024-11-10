Başkan Güngör; "Atatürk\'ü tarihe iz bırakan bir lider ve komutan yapan özelliği milletine duyduğu inançtır"

Politika

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, vefatının 86. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anarak, "Her 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalini anarken, Türk milleti olarak en büyük vazifemiz vatanımızın birlik ve beraberlik içinde gelişmesi, daha da büyümesi ve ilelebet payidar kalmasını sağlamaktır" dedi.

Cumhuriyetin banisi, İstiklal Mücadelesinin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86. yılında rahmetle yad eden Başkan Güngör, "Bu toprakların vatan olması için mücadele eden, gözlerini kırpmadan canlarını veren tüm aziz şehitlere, gazilere ve kahramanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türk milleti olarak en büyük vazifemiz, Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözlerinde belirttiği gibi ülkemizin, vatanımızın birlik ve beraberlik içinde gelişmesi, daha da büyümesi ve ilelebet payidar kalmasını sağlamaktır" dedi.

Başkan Güngör, yayımlandığı 10 Kasım mesajıda; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir lider ve komutan yapan en büyük özelliği milletine duyduğu sonsuz güven ve inançtır. Bu cennet vatanımıza ne olursa olsun sahip çıkacağımızı her fırsatta gösterdiğimiz gibi Osmanlı'nın, Selçuklu'nun ve Cumhuriyetin torunları ve evlatları olarak değerlerimize, devletimize, vatanımıza, bayrağımıza ve ezanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete irtihalinin 86 ıncı seneyi devriyesinde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ