Başkan Gürün, Üniversite öğrencileri ile bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Gürün, Üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

19.03.2022 15:59
Başkan Gürün, Üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, gençlerle bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, gençlerle bir araya geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde 'Genç Fikirler' temasıyla düzenlenen kahvaltıya yaklaşık 600 genç katıldı.

Kahvaltının ardından gençler Muğla Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla projelerini paylaştılar. Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün yanı sıra Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de katıldı.

Kahvaltıda konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla'nın Türkiye'nin en güzel şehri olduğunu ve gençlerle bu şehirde birlikte olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Başkan Gürün, "Farklılıklarımız bizim zenginliğimiz"

Kahvaltıya 81 ilden, farklı kültürden ve düşünceden geçlerin katıldığını vurgulayan Başkan Gürün, burada farklıların zenginliğimiz olduğunu unutmamalı ve bir bütün olarak ülkemizin geleceği için mücadele etmeliyiz dedi. Gürün, "81 ilden gelen gençlerimizin burada bir arada olması çok önemli. Farklı düşünce, farklı kültürler, farklı illerden gelmemize rağmen ülkemizin geleceği için bir bütün olup gelecek için mücadele etmemiz gerekiyor. Her kuşağın kendine özgü koşulları ve şartları oluyor farklı her dönem farklı mücadeleler veriliyor. Ancak tüm amacımız ülkemizin en iyi yere gelmesidir. Bütün kuşakların amacı o" dedi.

Umutsuz olmaya haklarının olmadığını vurgulayan Başkan Gürün, gençlerin ülkemiz için en önemli umut olduğunu söyledi. Gürün, "Bütün dünya ve ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Ancak bizim umutsuz olmaya hakkımız yok. Özellikle siz gençler bizim umudumuzsunuz. Ülke olarak ihtiyacımız olan en önemli şey güven duygusunun inşa edilmesi. Önce kendimize, sonra birbirimize güvenmeli, ülke olarak bu duyguyu inşa etmemiz gerekiyor. Ülkemizde adalet, demokrasi ve eşitlik konularını geliştirmeli böylece Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine çıkmalıyız. Her konuda rehberimiz Atatürk olmalı. Sizlerin fikir ve projeleri bizim için çok önemli. Bizimle ilgili aklınıza gelen fikirleri paylaşırsanız uygun olanları hayata geçirmek için birlikte çalışırız. Uçuk kaçık dahi olsa tüm fikirler değerlidir, lütfen bizimle paylaşın. Birlikte şehrimiz ileri taşıyalım" dedi. - MUĞLA

Başkan Gürün, Üniversite öğrencileri ile bir araya geldi
Başkan Gürün, Üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

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Başkan Gürün: 'Muğla'nın altyapısı için 10 milyar TL gerekli' Başkan Gürün: 'Muğla'nın altyapısı için 10 milyar TL gerekli'

Mustafa Kemal Atatürk, Togo Cumhuriyeti, Osman Gürün, Muğla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Gürün, Üniversite öğrencileri ile bir araya geldi - Son Dakika


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