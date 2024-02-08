Konya Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, esnafları ziyaret etti

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanlığı için AK Parti'den ikinci kez aday gösterilen Başkan Mustafa Kavuş, Sahibata Mahallesi ve Furgan Dede Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.
Meram Belediye Başkanlığı için AK Parti'den ikinci kez aday gösterilerek bir ilke imza atan başkan Mustafa Kavuş, saha çalışmalarına hız verdi. Başkan Kavuş, Sahibata Mahallesi ve Furgan Dede Caddesinde bulunan esnaflarla bir araya geldi, vatandaşlarla hasbihal etti. Başkan Kavuş'a ziyaretlerinde Meram Belediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti Meram İlçe Teşkilatı ve İlçe Gençlik Yönetim Kurulu üyeleride eşlik etti. Vatandaşlar ve esnaflar tarafından sıcak karışlanan Başkan Kavuş, kahvehaneler, çay ocakları ve taksi duraklarında hemşehrileriyle sohbet ederek yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.
"Sadece seçim zamanları değil her an vatandaşlarımızla iç içeyiz"
Görev süresi boyunca ilçenin gelişimi adına hemşehrileriyle istişare etmekten bir an olsun geri durmadığını hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, ziyaretleri hakkında yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; "Çerçevesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği AK Parti'nin siyaset, hizmet ve belediyecilik anlayışı gereği biz, sadece seçim zamanlarında değil her an vatandaşlarımızla biriz, beraberiz, iç içeyiz. Biz bu düsturu yaklaşık beş yıldır devam ettiriyoruz. Cumhur İttifakı bu milletin kendisidir. Kendi arasında ve milletle etle tırnak gibi olmuştur. Biz bu ittifakın bir parçası olarak ilçemizi şeffaf bir yönetim anlayışıyla, ortak akılla ve istişarelerle yönetiyoruz. Meram bu anlayışın çok faydasını gördü, bu sayede hizmetlerde önemli mesafeler kat etti. İşte bu anlayışımız ve bu anlayışımızın Meram'a kazandırdığı icraatlar sayesinde bugün yaptığımız ziyaretlerimizde hemşehrilerimiz bizleri çok sıcak karşıladı, adeta bağrına bastı. Bunun sebebi de biz hep sahadaydık, sahadan hiç ayrı kalmadık, tempomuzu asla düşürmedik. Yaptığımız ziyaretler seçim ziyaretleri değil rutin hizmet, istişare ve hasbihal ziyaretlerimizdir. Allah bizleri hemşehrilerimizle hep güzel günlerde buluştursun." - KONYA
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