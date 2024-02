Başkan Kılıç seçim beyannamesini duyurdu

Politika

Oğuzeli Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Mehmet Sait Kılıç, düzenlediği toplantı ile seçim beyannamesini duyurdu.

Üretken belediyecilik anlayışı ile 10 yıl boyunca Oğuzeli Belediyesi'ne değer katan projelere imza atan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesi hayata geçireceği projeleri Oğuzeli Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla tanıttı. Düzenlenen vizyon tanıtım toplantısına "Ayırmadan Ayrışmadan Oğuzeli için canla başla" sloganıyla kentsel dönüşüm çalışmaları, sıfır atık, ulaşım, çevre, ticaret merkezleri, sosyal, kültürel, tarım, spor ve tesis projelerini tanıtan Kılıç; Oğuzeli için aralıksız hizmet anlayışıyla, tüm yöneticilerle birlikte yürümeye devam edeceğini belirtti.

"Cumhur İttifakı olarak yanlarındayız"

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik Cumhur İttifakının önemine değinerek, tüm Gaziantep'te ve 9 ilçede ve Büyükşehir belediyesi başkanı aday seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak yanlarında olduklarını ifade etti. Bozgeyik, "Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımızın iradesiyle kurulan Cumhur İttifakı, kurulduğu günden bu yana birlik ve beraberlik içerisinde her türlü fitne ve fesada mahal vermeden, iki saygı değer liderin Türkiye Cumhuriyeti devleti Türk dünyası ve Alemi İslam için oluşturmuş olduğu mücadele azmidir. Bu nedenle hem cumhurbaşkanımızın hem genel başkanımızın her türlü pazarlıkla münezzeh her türlü siyasi ikbalden, şahsi ve nefsi ikbalden uzak bir şekilde önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışıyla bu günlere geldi. Bugün de buradayız. Büyükşehir belediye başkanımız 2014 yılından beri burada. Biz Büyükşehir belediye başkanımızdan da memnunuz ve razıyız. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları olarak, tüm Gaziantep'te ve 9 ilçede ve Büyükşehir belediyesi başkanı aday seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak yanlarındayız" dedi.

"Bugün itibariyle sıfır borcu olan bir belediyeyiz"

2014 yılında devraldıkları belediyenin tüm borçların tamamını bitirdiklerini söyleyen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, yollarıyla, caddeleriyle, sosyal tesis ve tüm sosyal donatılarıyla vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalara yeni dönemde de devam edeceklerini söyledi.

Oğuzeli Belediye Başkanı M. Sait Kılıç, "2014 yılında yeni bir umutla, yeni bir ümitle, yeni bir nefesle, Oğuzeli'mize ve ilçemizde yaşayan insanlarımıza ilçe belde ve gerekse kırsalda yaşayan insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Gece gündüz demeden çalıştık. Başta Fatma Şahin başkanımız olmak üzere tüm müdürlüklerimiz yol gösterdi. Size bir müjdemiz var. Biz Oğuzeli Belediyemizi devraldığımızda belediyemiz bütçesinin kat kat üzerinde borcu vardı. Bugün itibariyle sıfır borcu olan bir belediyeyiz. Yollarıyla, caddeleriyle, sosyal tesis ve tüm sosyal donatılarıyla sizin hayatınızı kolaylaştırmak adına ne varsa onu yaptık. Bundan sonra da aynı şekilde sizlerle birlikte bu memlekete, bu topraklara hizmet etmek bizim için şereftir. 2014 yılında göreve başladığımızda bir analiz yaptık. Oğuzeli'nin güçlü ve zayıf yanlarını belirledik. Güçlü yanlarımızı daha yukarıya çıkarmak için ön plana çıkardık. Zayıf olan yanlarımızı da güçlendirmeye çalıştık. Oğuzeli Sacır deresinin arıtılması gerekiyordu, bu yöredeki insanlar tarımla geçimini sağlıyor. Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Şuanda milyarlarca liralık tesis faaliyete geçti. 2 baraj gölünü besleyen bu tesis 200 bin dönüm araziyi besliyor. Bu yöredeki nar, nar ekşisi, kurutmalık gibi ürünlerin değerlenmesi için patentini aldık. Bu ürünlerin katma değerini arttırmak adına her yıl festivaller düzenliyoruz. Destekleriniz olduğu sürece bu kutlu yürüyüşte hep birlikte, büyükşehir belediye başkanımızla ve tüm yöneticilerimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Millet ne diyorsa o olacak

31 Mart 2024 seçimlerine ve Cumhur İttifakı'nın önemine değinen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Şehrin kapısı Oğuzeli'dir. Şehre Oğuzeli ile giriyorsunuz. Oğuzeli'nin adına yakışır olması gerekiyordu. 2014 yılında bize verdiğiniz destekle şehri emin olduk. Canınız, malınız, inancınız, aileniz bize emanet. Hepimiz insanız hatalarımız olabilir ama önce vatan. Bu Cumhur İttifakı niye kuruldu, bu 15 Temmuz bir daha olmasın diye kuruldu. Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse millet ne diyorsa o olacak" diye konuştu.

Yoğurtçu tepesi uydu kent projesi

Şehir planlarını, afetleri ve şehrin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Oğuzeli'mizin geleneksel yapısına uygun 'Yoğurtçu Tepesi Uydu Kent' projesi hayata geçirilerek deprem ve doğal afetlere karşı ilçe merkezine yakın ve korunaklı alanlarında yeni 'Vizyon Şehir Oğuzeli' yapılacak.

Dirençli akıllı şehirler; Yeni Yeşil Oğuzeli

Bilgi ve iletişim altyapısının geliştirilmesi yoluyla kurumun verimli hizmet kapasitesinin artırılması ve nesnelerin interneti teknolojilerinden yararlanarak, Gaziantep'teki doğal afetlerin daha öngörülebilir olunmasının sağlanması, iklim değişikliğine yönelik meteorolojik verilerin toplanarak analiz edilmesi ve bu öngörü ile kentsel sorunlara alternatif ve efektif yeni çözümler üretilmesine katkıda bulunulacak.

Kentsel dönüşüm ve sokak sağlıklaştırma

Oğuzeli millet bahçesi, Deliklitepe'de hayata Geçirilecek 'Tabiat Parkı ve Mesire Alanı' projesi ile günübirlik mesire alanları, kamp alanları, yürüyüş rotaları ve çeşitli aktivite merkezleri oluşturarak Oğuzeli'nin turizm potansiyeli Geliştirilecek. Diğer yandan yeni turizm trendlerini hayata geçirerek vatandaşın doğa ile iç içe tatil yapabilmeleri için hayata geçirilecek 'Bungalov Ev' projesi Oğuzeli'ni turizm Şehri Haline Getirecek. Sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir yapı taşı olan aile ve çocuklar için önemli bir proje olan 'Macera Parkı' projesi Deliklitepe'de Hayata Geçirilecek. Macera Parkında zipline, tırmanma duvarı survivor parkı paint ball, atv sürüş alanı, raylı kızak benzeri parkurlar yer alacak.

GES Projesi ile enerjiden gelir elde edilecek

Hayata geçirilecek olan GES Projesi ile birlikte tesislerin ihtiyacı olan elektrikler üretilecek. İhtiyaç fazlası enerjiler ise satılarak belediyeye gelir sağlanacak.

Kütüphane projesi

Oğuzeli'nde eğitim gören tüm öğrencilerin eğitim ve spor hayatı için gereken kütüphane ve futbol sahası projesi ile destek verilmeye devam edilecek.

Sağlık ve ulaşımda vatandaş ile yan yana

Deprem sonrası yıkılan Oğuzeli Hastanesi yerine 16 bin metrekare alanda çelik konstrüksiyonlu 72 yataklı hastane yapılacak. Diğer yandan Gaziantep-Oğuzeli yolu refüj düzenlemesi ile ulaşımdaki aksaklıklar giderilecek ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Sosyal tesis projeleri ve hobi bahçeleri

Kırsal mahallelerin önemli ihtiyaçlarından olan sosyal tesis sorunu her mahalleye sosyal tesis projesi ve hobi bahçeleri projesi ile vatandaşlara hizmet vermeye devam edilecek.

Eğitim platosu projesi ve kreş projesi

4-11 Yaş Arası Çocukların hem eğleneceği hem de yeni şeyler öğrenecekleri bir eğitim platosu kurulacak. Çocukların hem motor becerilerini hem de fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirecek olan bu proje ile çocuklar, meslekleri deneyimleyerek ve oynayarak öğrenecekler. Bu merkez ile çocukların sağlıklı bir şekilde gelişimine katkı sunulacak. Diğer yandan çalışan ebeveynlerin en büyük ihtiyaçlarından biri olan kreş projesi ile ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını bırakabileceği merkezler oluşturulacak.

Bağımlılıkla mücadele merkezi projesi

Oğuzeli ilçesinde her türlü bağımlılıkla mücadele eden dezavantajlı grupların tespit, tedavi ve rehabilite edilmeleri, sosyalleşmeleri, meslek ve iş sahibi yapılmaları için çalışacak olan merkez gençleri yeniden topluma kazandırırken, ilçedeki huzur ve güvenliğe de büyük katkı sağlayacak. Yeşilay basta olmak üzere konuyla ilgili tüm taraflarla etkin iş birliği geliştirmeyi hedefleyen bağımlılıkla mücadele merkezi, ilçede tüm gücüyle çalışacak.

Salça ve kuru biber çekme tesisi projesi ve sıfır atık projesi

Oğuzeli Belediyesi bünyesinde kurulacak 'Salça ve Kuru Biber Çekme Tesisi' projesi ile vatandaşın Gaziantep'e gitmesine gerek kalmayacak ve daha uygun ücretlerle çekimlerinin yapılması sağlanacak. kadınların salçalık dönemindeki çilesine son verilecek. Sıfır atık vizyonu kapsamında nar atıklarının ürüne dönüşmesi projesi GAP kalkınma idaresi başkanlığı tarafından 2024 yatırım programına girdi. Nar'ın kabuğu, posası ve çekirdeğinden de faydalanılacak proje ile nar üreticilerinin ürünlerine değer katılacak. Diğer yandan Hayata Geçirilecek 'Soğuk Hava Deposu' projesi ile üreticilerin emeği değer kazanacak. Kurulan tesis ile çiftçilerin ürettikleri taze ürünlerin kullanım ömrünü uzatacak olup, üretilen ürünlerin mevsimi dışında daha iyi kazanç elde ederek satılması sağlanacak.

Maharetli eller çarşısı projesi ve yaşlı ve emekli yaşam evi projesi

Oğuzeli ilçesine kazandırılacak tesis ile ilçede yaşayan ev hanımları bir yandan kendi evlerinde el emeği göz nuru ürettikleri ürünleri satma imkanı bulurken diğer yandan sosyalleşip ev ekonomisine katkı sağlayabilecek. Diğer yandan 'yaşlı/emekli yaşam evi' projesi ile ilçede yaşayan emekli ve yaşlı vatandaşların sabah saatlerinden akşam 5'e kadar faydalanabilecekleri tesis oluşturulacak. Tesisin içinde bulunan hobi odasında açılan kurslar ile yaşlı vatandaşlar resim, dikiş, patik, tesbih vb. ürünler tasarlayarak satışını yapabilecek. Satıştan elde edilen gelir çocuklara 'yaşlı bursu' olarak geri dönecek. - GAZİANTEP