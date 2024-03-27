Politika

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, beş yıllık dönemde yapılan hizmetlere değinerek yeni dönemde yapmayı planladıklarını anlattı.

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, beş yıllık süreçte ortaya koydukları tüm çalışmaları, yatırımları ve projeleri ile Birecik'in değerine değer katıldığını söyledi. Geride bırakılan beş yıllık süreç içerisinde iki kez Birecik-Halfeti Kelaynak yolunda heyelan başta olmak üzere, korona süreci ve asrın felaketi deprem gibi olayların yaşandığına dikkat çeken Mirkelam, " Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, halkımıza söz verdiğimiz işlerin büyük bir kısmını tamamladık. Bir kısmının inşaatı devam ederken kalan kısmının da projeleri ilerliyor. Rutin belediyecilik işlerimizi aksatmadan ilerletmeye gayret ettik" dedi.

Birecik ilçesinin alt ve üst yapı dönüşümden, parklardan, ulaşıma, sportif tesislere, kamu yatırımlarından eğitime her alanda en parlak dönemlerinden birisinin yaşandığına dikkat çeken Başkan Mirkelam "Halkımızın emaneti olan belediye makamında zamanı nelerle ve nasıl doldurduğunuz önemlidir ve önemli olan geçen beş yıl değil o beş yılda neler yaptığınızdır. Yeni yatırımlar, yeni ufuklar, yeni stratejiler, temeller ve yeni başlangıçlar gerçekleştirdik. İnsan öncelikli ve hizmet odaklı çalışmalarımızla ilçemize pek çok yenilik kazandırdık. İmardan, alt yapıya, ulaşıma, sosyal hayata kadar her alanda büyük ve önemli adımlar attık. Bu zamanı en güzel şekilde değerlendirerek ilçemize pek çok yeni güzellik kattık. Nihayetinde, bizlere güvenen Birecikli hemşehrilerimin, belediyenin emin ellerde olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

"Tüm olumsuzlukların içerisinde önemli projeler hayata geçirildi"

Çok zor süreçlerden geçilmesine rağmen hizmetleri aksatmadıklarını söyleyen Mirkelam, "Geride bırakılan beş yıllık süreç içerisinde iki kez Birecik-Halfeti Kelaynak yolunda heyelan başta olmak üzere, korona süreci ve asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerini yaşadık. Tüm olumsuzluklara rağmen, halkımıza söz verdiğimiz işlerin büyük bir kısmını tamamladık. Bir kısmının inşaatı devam ederken kalan kısmının da projeleri ilerliyor. Birecik ilçemize İkinci köprüyü Cumhurbaşkanımız müjdeli haberi verdi. En kısa sürede ikinci köprünün proje ihalesi yapılacaktır. İnşallah yeni bir dönemde Birecik'i daha ileriye taşıyacak hedeflerimiz ışığında projelerimizi hayata geçireceğiz. Tek sevdamız olan Birecik ilçemize dört elle sarıldık ve sarılmaya devam edeceğiz. Şeffaf, adil, vizyonel yenilikçi belediyecilik anlayışımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılında devam ettireceğiz" dedi.

"Yeni dönem daha da farklı olacak"

Yeni dönemde bir çok hizmete daha imza atacaklarını söyleyen Başkan Mirkelam, "Gençler için Kütüphaneler yapacağız. Gastronominin merkezini kuracağız. Çocuk kreşi, kadın destek merkezi, yeni nikah salonu, kır düğün bahçesi, yeni spor tesisleri yapacağız. Meslek edindirme birimini hayata geçireceğiz. Yeni köprü yapacağız. Bununla birlikte yeni bir asma köprü de yapacağız. Çok amaçlı salonların sayısını arttıracağız. Sebze hali ihalesi yapılacak. Çoğan TOKİ Bölgesine spor, park ve sosyal tesisler yapacağız. Yeni imar alanının alt yapısını hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Karşıyaka ve Mezra mahallelerine doğal gaz verilecek. Ücretsiz eğitim akademileri sayısı artacak. Çiftçiye fidan desteği verilecek. Sosyal yardımlar artacak. Yaşlı bakım hizmetleri verilecek. Kırsal mahallelerinin iç yolları tamamlanarak yolla birlikte su sorunu da kalmayacak. Kentsel dönüşüm yapılacak. Güneş enerjisi santralleri kurulacak. Mesire alanı yapılacak. Meslek kursları açılacak. Parklarda ücretsiz internet alt yapısı yapılacak" şeklinde konuştu.

"Tek amaçları AK Partiyi devirmek, terör örgütlerine hizmet etmek"

Son olarak AK Parti belediyeciliğinin neden önemli olduğuna değinen Mirkelam, " Seçimlere kısa bir süre kaldı. Seçimler bir yarıştır ama ilçemizde bazılarının amacı yarışmak değil. Onlar, hizmet için yarışan bizleri yavaşlatmak, durdurmak, engellemek, düşürmek ve koşmaktan vazgeçirmek için uğraşıyorlar. Böyle bir seçim olmaz. Her parti koysun ortaya projelerini, adaylarını yarışalım fakat onların maksadı seçimi kazanmak değil, AK Partiyi devirmek, terör örgütlerine hizmet etmektir. Birecik huzur ve barışın şehridir. Fırat'ın incisi ilçemizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Çoluk çocuğumuzun geleceği karanlık ellere teslim etmeyeceğiz. Avrupa'daki yandaşlarından aldıkları finanslarla bir araya gelen terör örgütü sempatizanı adaylarının derdi başka. Biz huzur istikrar, güven derdindeyiz ama onların derdi huzur ortamını bozmak, ülkeyi bölmek, başkalarına hizmet etmektir. Yalanla, iftira atmak, leke atmakla siyaset olmaz. Milletimiz bizi biliyor. Halka hizmetti, hakka hizmet olarak görüyoruz. Vatana, bayrağa birlikteliğimize karşı olanlara fırsat vermeyeceğiz inşallah" diye konuştu. - ŞANLIURFA