Başkan Muhittin Böcek, Konyalılarla Bamya Çorbası Etkinliğinde Buluştu

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Akdeniz Konyalılar Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz ev sahipliğinde düzenlenen Konyalılar Geleneksel Bamya Çorbası Etkinliğinde Konyalılar ile bir araya geldi. Antalya'da çok sayıda Konyalı yaşadığına değinen Başkan Böcek, "Farklı kültürlerin şehrimizde yaşatılması bize zenginlik katıyor" dedi.

Akdeniz Konyalılar Federasyonun düzenlediği bamya çorbası etkinliğine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Antalya'da yaşayan Konyalılar ile buluştu. Etkinlikte konuşan Başkan Muhittin Böcek, Berat Kandilini kutladı. Antalya'da çok sayıda Konyalı yaşadığını söyleyen Başkan Böcek, "Siyasi hayatım boyunca Konyalı hemşirelerim ile işbirliği içerisinde 5 yıl Anavatan Partisi Antalya Merkez İlçe Başkanlığım sürecinde, 20 yıl da Konyaaltı Belediye Başkanı olarak Konya- Konyaaltı olarak sizlerle birçok etkinlikte beraber olduk. 25 yılın başarı hikayesi bizi sizlerin desteğiyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirdi. Bu 5 yıllık süreç içerisinde ülkemizde ve dünyada başta covid olmak üzere birçok sıkıntılı süreç yaşadık. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yangınını yaşadık. Başta Konyalı vatandaşlarımız olmak üzere bütün vatandaşlarımızla beraberdik. Sonra Kumluca Finike Demre sel afetlerini, Elazığ depremini ve Amasra'daki 42 vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği faciayı yaşadık. Daha sonra Türkiye'nin en büyük depremini yaşadık. Tüm bu zor anlarda her beraberdik. Bundan sonra da beraber olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Herkesi yaptıkları ve yapacakları ile değerlendirin"

5 yıllık görev süresi boyunca Antalyalıların ve kamunun yararına olan bütün projeleri tamamlamaya gayret ettiklerini söyleyen Başkan Böcek, 31 Mart Yerel Seçimlerine değinerek şunları söyledi: "Önümüzde bir seçim var. Bu seçimlerde sağlıkla huzurla herkesi yapacağı ve yaptıklarıyla değerlendirmenizi diliyorum. Bütün siyasi partilere başarılar diliyorum. Bugüne kadar kimseyi ötekileştirmeden 5 yıllık süre içerisinde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 19 ilçe 913 mahallemizdeki bütün vatandaşlarımıza doğru olanı yapmaya çalıştık. Bütçesine göre en borçlu belediyesi olmasına rağmen borç lügatına girmedik. 3311 km içme suyu çalışması gerçekleştirdik. Antalya'dan Berlin'e kadar olan bir mesafede içme suyu çalışması yaptık. 517 km kanalizasyon çalışması gerçekleştirdik."

"Herkesin oyuna talibim"

Kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ezanımıza ve bayrağımıza sahip çıkan Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan, Atatürk'ün devrimlerine inanan bütün vatandaşların oyuna talip olduğunu söyleyen Başkan Böcek, etkinliğe katılmaktan ve Konyalılarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Mevlana"nın ne olursan ol yine gel dediği gibi koştuk geldik" dedi.

Etkinliğe Milletvekilleri, Belediye Başkan Adayları, CHP İl Başkanı, CHP Kadın Kolları Başkanı, İl müftüsü ve Konyalı vatandaşlar katıldı. - ANTALYA