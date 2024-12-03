Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nda Hizmet Çağının Devam Edeceğini Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nda Hizmet Çağının Devam Edeceğini Açıkladı

Başkan Ömer Günel, Kuşadası\'nda Hizmet Çağının Devam Edeceğini Açıkladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yerel seçimlerin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaptığı açıklamalarda, CHP'nin bir sonraki genel seçimde iktidara geleceğine inandığını ve Kuşadası'ndaki projelerini anlattı. Yeni sosyal yardım projeleri, turizm hedefleri ve belediyenin mali durumu hakkında bilgi verdi.

03.12.2024 11:07  Güncelleme: 11:09
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından ikinci kez basın mensupları ile bir araya gelen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Kuşadası'nda hizmet çağı yaşanmaya devam edecek. Partim görev verip, halkım uygun gördüğü sürece siyaset yapacağım. CHP bir sonraki genel seçimlerde iktidara gelecek. Ben de iktidarın belediye başkanı olmak istiyorum" dedi.

Başkan Ömer Günel Aydın, Kuşadası ve bölgede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda tüm soruları açık ve net bir şekilde yanıtlayan Başkan Ömer Günel, medya temsilcileri ve gazetecilere kentte bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar ve yaşama geçireceği projeler hakkında da bilgi verdi.

Basın toplantısında, görevde olduğu süre boyunca Kuşadası'nda hizmet çağının yaşanmaya devam edeceğini belirten Başkan Ömer Günel "Bugüne kadar Kuşadası'nda yapılamaz denenleri yaptık. Kentimizde birçok önemli projeyi yaşama geçirdik. Benim en önemli hedefim CHP'nin bir sonraki genel seçimde iktidara gelmesi. Partim görev verdiği ve halk istediği sürece siyaset yapmaya devam edeceğim. Ben artık iktidarda olan bir CHP'nin belediye başkanı olmak istiyorum" dedi.

"Kent lokantası ve aşevi yapılacak"

Toplantıda Kuşadası Belediyesi'nin yeni sosyal yardım projeleri üretmeye devam edeceğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "Biz göreve geldikten sonra belediyemizin ihtiyaç sahipleri ve öğrencilere sağladığı destekler tam 3 kat arttı. Şimdi hemşehrilerimiz için ucuza yemek yiyebilecekleri bir kent lokantası ile aşevi açmayı planlıyoruz. Ayrıca üniversite sınavına hazırlanacak lise öğrencileri için de ücretsiz dershane projemiz var. Evde Bakım Birimi'nin kadrosunu da genişletip, daha fazla hemşehrimize ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Kruvaziyerde yeni rekorlar öngörüyoruz"

2024 turizm sezonu ile ilgili değerlendirmede de bulunan Başkan Ömer Günel, "Bu yıl kruvaziyer turizmi açısından çok iyi geçti. Kasım ayına kadar geçen sürede 514 kruvaziyer ile 737 bin 587 turist ağırladık. Önümüzdeki yıl bu sayının daha da artacağını ve yeni rekorlar kırılacağını öngörüyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak gemiden turistin inerek kenti dolaşması için Deniz ve Ticaret Tarihi Müzesi, Rosemary Anı Evi, Mineral ve Fosil Müzesi gibi yeni turistik rotaları kentimize kazandırdık" ifadelerini kullandı.

"Raylar yerine oturdu"

Belediyenin mali durumuyla ilgili bir soru üzerine Kuşadası Belediyesi'nin tüm personel alacaklarını ödediğini belirten Başkan Ömer Günel, "2023 Aralık ayından itibaren İller Bankası'ndan gelen ödenek büyük oranda düşürüldü. SGK borçları vesilesiyle de üzerimize gelinince maaş ödemelerinde sorun yaşandı. Ancak şu an raylar yerine oturdu. Personelimizin tüm maaş ve ikramiye ödemeleri yapıldı. Şimdi tüm önlemlerimizi aldık. Belediyemizin de yaklaşık 700 milyon lira borcu var. Bu borcu da rahatlıkla yönetebiliyoruz. Ayrıca şu an belediyemiz hakkında açılan bir soruşturma yok. Sayıştay raporlarında da aleyhimize bir durum söz konusu değil" dedi.

"Çözülemez denen sorunları çözdük"

Kuşadası'nda bugüne kadar çözülemez denen birçok sorunu çözdüklerini ifade eden Başkan Ömer Günel sözlerine şöyle devam etti: "Biz göreve geldiğimizde UYDUKENT tam 24 yıllık bir kangrendi. Şu an UYDUKENT'te kat maliklerinin iskan ruhsatı almasının önünde hiçbir engel yok. Elektrik ve asansör ruhsatı sorunlarını da çözüme kavuşturduk. Şimdi kent merkezinden geçen derenin temizliği ve peyzaj düzenlemesini de biz yapacağız. Ayrıca Kuştur'dan hastane kavşağına kadar olan orta refüjlerin aydınlatma problemini çözüme kavuşturacağız"

Ücretsiz şemsiye ve şezlong uygulaması sürecek"

Kuşadası halk plajlarında başlatılan ücretsiz şemsiye ve şezlong uygulamasının önümüzdeki yıl da devam edeceğinin müjdesini veren Başkan Ömer Günel "Plajlarımıza yaptığımız yatırımları gelecek yıl da süründüreceğiz. Duş, soyunma kabini ve lavaboların sayısını artıracağız. Yine kent genelinde mesire alanlarının sayısını da yükseltmeyi hedefliyoruz. Kesedağı olarak bilinen bölgede kısa süre sonra hemşehrilerimizin çok güzel ve keyifli vakit geçirebileceği bir yaşam alanı yapmaya başlayacağız. Yine Davutlar Mahallesi'nde bulunan Muhtarlar Parkı'nı da mesire alanı haline getireceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nda Hizmet Çağının Devam Edeceğini Açıkladı - Son Dakika

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