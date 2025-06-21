Başkan Özil "Sanayiciler artık Düzce\'yi öğrendi"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Görünmeyen yatırım altyapıdır. Çok eski bir şehir şebekesi var. Ben bu sistemi değiştirmeye kararlıyım ve yapacağım. Bu süreçte vatandaşlarımızdan sabır ve anlayış rica ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce TV'de katıldığı canlı yayınında kent için yaptığı çalışmaları, gündeme ilişkin konuları ve soruları yanıtladı. Merak edilenleri ayrıntılı şekilde açıklayan Faruk Özlü; "Biz hiçbir zaman günü kurtarmak için çalışmadık. Gelecek 50 yılı görüyor, planlıyor ve buna göre projeler hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İskanı aldıktan sonra söküyorlar"

İçme suyu basınç sorunundan söz eden Başkan Özlü, 98 bin aboneden 900 tanesinin böyle bir şikayeti olduğunu hatırlatarak hidrofor ve su deposu önerisini yineledi. Özlü yeni yapılarda zorunlu olan sistemlerin müteahhitler tarafından iskan alındıktan sonra söküldüğüne dikkat çekerek "Bakın 1250 kilometre uzunluğunda şehir şebekesini yeniliyoruz. Şu anda kayıp kaçak oranı yüzde 50'nin üzerinde. Bu oranı yüzde 10'lar seviyesine çekmek. Yaklaşık 1 milyar TL değerinde bir ihale ve bir firma kazandı. Yakında şebeke değişimine başlayacağız. Bunu yaparken de en fazla kaçak olan mahallelerden başlayacağız. Onlar da bizim eski mahallelerimiz; Hamidiye, Ağa Mahalleleri gibi. Bu çalışmanın tamamlanması tabi zaman alacak. Bu sebeple benim önerim su sorunu yaşayan sevgili vatandaşlarımızın hidrofor ve su deposu uygulamasını yapmalarıdır. Yeni binalar konusunda da şöyle bir sorun var; su deposu takılmış ama müteahhit iskanı aldıktan sonra onları söküyor bir başka binaya götürüyor. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor" dedi.

"Arıtma tesisinin temelini atacağız"

Faruk Özlü, 28 Haziran'da Düzce arıtma tesisinin temelini atacaklarını belirterek ""İhalesi yapıldı, kaynak bulduk. Suyu alıyoruz, arıtıyoruz, şebekeye veriyoruz. Bizim mevcut tesisimizin kapasitesi 25 bin M3/gün. Bu tesis 90'lı yıllarda inşa ediliyor. O zaman nüfus yaklaşık 35-40 bindi ama şu an merkezin nüfusu 250 bin civarında. O yüzden yeni bir tesis inşa ediyoruz. Bu tesis yaklaşık 130 bin M3/gün kapasiteli olacak. Önümüzdeki 50 yıl Düzce'nin içme suyu problemi kalmayacak" şeklinde konuştu.

"Altyapısı tamamlanmayan yola asfalt seremeyiz"

Başkan Faruk Özlü, altyapısı tamamlanmayan yerlere asfalt sermeyeceklerini işaret ederek "İçme suyu şebekemizin tamamını yenileyeceğimiz için ve bu yenileme sırasında asfalt yapacağımız yolları yeniden kazacağımız için kamu zararı oluşturmamak adına şebeke değişinceye kadar yama yaparak, tamir bakım ve onarım yaparak idare edeceğiz. Altyapı tamamlanan yerlerin her noktasına asfalt dökeceğiz. Çünkü asfaltta kullandığımız bitüm çok pahalı bir malzeme. İstiyoruz ki bir defa yapalım 10-15 yıl kullanalım. Zaten vatandaşımız söylüyor; asfalt seriyorsunuz su için, telefon için kazılıyor. Biz altyapısı tamamlanan yerlere asfalt dökeceğiz. Bitmeyen yerlere yama yapacağız" dedi.

"En çok çalıştığım konulardan biri ulaşımdır"

Toplu ulaşım sistemine ilişkin yapılan eleştirileri de yanıtlayan Başkan Özlü açıklamasında şunları söyledi; "En çok çalıştığım konulardan birisi, Düzce'nin Ulaşım Master Planı'dır. İkincisi toplu ulaşım sistemi optimizasyonudur. Bu konudaki araştırmaları, konusunda uzman bir danışmanlık şirketi ile yaptık. Maliyetleri aşağıya çekmek için bir düzenleme yaptık. Sabah ve akşam büyük otobüsler sefere çıkıyor. Yoğunluğun az olduğu saatlerde küçük otobüslerle hizmet vermeye çalışıyoruz."

Resmen Düzce Belediyesi'nin

Katı Atık Tesisi devir sürecinde yaşananlardan da bahseden Başkan Özlü, devir işlemlerinin tamamlandığını bildirerek "Tesisi kuran yüklenici zaman geçince ortakları ile sorun yaşadı ve tek başına kaldı. Bu tesisi işletmede zorlandı. Biz de üç öneride bulunduk; birincisi bu tesisi çevre bakanlığı kurallarına ve belediyenin taleplerine göre yönet. Çünkü bu tesise atık geldi ikiye ayrılmalı, organik kısım ve inorganik kısım. Organik kısımları usulün uygun işlemek gerekiyor. Bu şekilde istedik ama yapamadı. İkinci önerimiz, bu tesisi bize devret. Mülkiyeti sende kalsın, masrafları düştükten sonra ortada kar varsa o da senin olsun dedik. Kabul etmedi. En son dedik ki, sen bu tesisi sat ve çık. SPK onaylı şirketlere ekspertiz yaptırdık. Borçları ve alacakları ile tesisi devraldık. Artık resmen Beltaş A.Ş.'nin. Uzun bir ödeme planı var. Bizim amacımız bu tesisten elde edeceğimiz enerji ile bu taksitleri ödemek. Borçlarımızı tesisin geliri ile ödemek. Bu tesisi aldığımız yüklenicinin Yozgat Yerköy'de bir GES Projesi var. Bu tesis de şirketin kapsamında olduğu için biz onu da devraldık. Yani şu anda Düzce Belediyesi'nin Yozgat Yerköy'de 2 Megawatt elektrik üretebilen bir tesisi var. Oradan elde ettiğimiz geliri de bu satın alımda kullandık. Yüklenici sebebi ile aktif olarak bu tesisi kullanamadık. Yarın uzmanlar geliyor, tam kapasite ile çalıştıracağız. Güneş ve çöpten enerji üreten tesis. Şunu ifade edeyim, çok uzun müzakere süreci oldu. Bu müzakerelerde Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası'nı görevlendirdik. Onlar bir kez daha şirket bedeli üzerinden değerlendirme yapacak. Bu değerlendirme ne çıkarsa çıkan bedel üzerinden mahsuplaşacağız. Dün itibariyle bu tesis resmen bizim" dedi. - DÜZCE