Başkan Özlü, Uzunmustafa Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Başkan Özlü, Uzunmustafa Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Özlü, Uzunmustafa Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu
19.07.2025 16:33  Güncelleme: 16:41
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Uzunmustafa Mahallesi'nde halkla bir araya gelerek talepleri dinledi ve hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' adlı 13. halk buluşmasında Uzunmustafa Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Özlü, vatandaşlara hizmetlerle ilgili bilgiler vererek, beklentilerini dinledi.

Düzce'de vatandaşların talep ve sorularını doğrudan ilettiği 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı devam ediyor. Uzunmustafa Mahallesi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Faruk Özlü, soru ve taleplerini dinledi. Başkan Özlü, 58 mahallede üç tur mahalle toplantıları gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Bu dönem yine başladık, mahallelimizin ayağına gidiyoruz. Sizinle diyalog halinde oluyoruz ki mahallede yaşayanlar olarak sizlerin en acil, en önemli, en hızlı şekilde yapılmasını istediğiniz işleri tespit etmeye çalışıyoruz. Biz sizlerin oyları ile seçildik, siz bizlere görev verdiniz. Mazeret yok. Amacımız bize verilen görevi en iyi şekilde yapmak, problemleri çözmek, sizleri rahatlatmak" dedi.

"Düzce'yi daha yaşanır bir şehir haline getireceğiz"

Siyasetin bir hizmet aracı olduğunun altını çizen Özlü, "Siyaset hizmet için yapılır, iş yapma sanatıdır. Mazeret üretme, yapamama, yapamamanın mazeretini söyleme işi değildir. Bu toplantılar bizim sizlerle doğrudan iletişim kurmamızı sağlıyor. O yüzden devam edeceğiz. Hep birlikte Düzce'yi daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"En iyisini, en güzelini yapmaya çalışıyoruz"

Özlü, yapılan hizmetlerin eksiksiz olmadığını da dile getirerek, "Her şeyi mükemmel yaptık, her şey çok güzel demiyoruz. Ama şu iddiamız var ki, gerçekten en iyisini, en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bardağın boş tarafını da görüyoruz, dolu tarafını da biliyoruz" dedi.

Belediyeciliğin dört temel hizmet alanı olduğuna dikkat çeken Özlü, bu konulardaki çalışmaları şöyle sıraladı:

"Düzce tarihinin en büyük içme suyu yatırımlarını yapıyoruz. Projelerin bir kısmı tamamlandı, bir kısmı inşa aşamasında. 4 yıl önce kurduğumuz Katı Atık Bertaraf Tesisi'ni belediye olarak devralıyoruz. Bu modern tesis, enerji üreten ve geri dönüşüm ürünleri pazarlayan bir yapıya kavuşacak. Türkiye'de ulaşım master planı hazırlayan ender şehirlerden biriyiz. Otobüs filomuzu yeniledik. İtfaiye araçlarımızı ve binamızı yeniledik. Sakarya dahil bu bölgenin en güçlü itfaiyesi haline getirdik."

"Sözümüzün arkasındayız"

Geçen seçim döneminde verdikleri 100 proje sözünün arkasında olduklarını da belirten Başkan Özlü, "Projelerimizi hayata geçiriyoruz. Güzel de gidiyor. Elbette zorluklar var. Türkiye'de paranın kıt olduğu bir dönemde görev yapıyoruz. Ama Ankara'dan ve ulusal kurumlardan kaynak sağlama konusunda şanslıyız. Bakanlarımıza bu konuda teşekkür ediyorum" dedi.

Özlü, Düzce'yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarını vatandaşlarla birlikte ve onların taleplerini dikkate alarak sürdüreceklerini vurguladı. Mahalle sakinlerinin ilgi gösterdiği programda Başkan Özlü, yöneltilen soruları tek tek yanıtladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Faruk Özlü, Politika, Belediye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Özlü, Uzunmustafa Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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