Başkan Pütün, Yaralı Hemşehrisini Ziyaret Etti

Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınında yaralanan, Eskere Orman İşletme Müdürlüğü personeli hemşehrisi Kader Dereli ve ailesini hastanede ziyaret etti.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, Beyağaç ilçesi tanıtımı adına önemli bir adım olan ve 2030 Beyağaç Time projesini takdim eden Başkan Pütün, Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangını sırasında yaralanan, Eskere Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Beyağaçlı Kader Dereli'nin sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

Başkan Sezayi Pütün, Başhekim Ayyıldız'ın ardından Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki 5'i orman personeli, 5'i ise AFAD gönüllüsü 10 kişinin şehit olduğu orman yangınında yaralanan, Eskere Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve hemşehrisi Kader Dereli ve ailesini, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü serviste ziyaret etti.

Durumu her geçen gün daha iyiye giden Kader Dereli'ye geçmiş olsun dileklerini iletip acil şifalar dileyen Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Nazik misafirperverlikleri için Başhekimimize teşekkür ediyoruz. Kendisinden kahraman hemşehrimizin sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Temennimiz, en kısa sürede sağlığına kavuşmasıdır. Dualarımız seninle" dedi. - DENİZLİ