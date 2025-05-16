Başkan Sami Er: "Geleceğin umudunu inşa etmek için çalışıyoruz" - Son Dakika
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Politika

Başkan Sami Er: "Geleceğin umudunu inşa etmek için çalışıyoruz"

Başkan Sami Er: "Geleceğin umudunu inşa etmek için çalışıyoruz"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bir yıllık görev süresini değerlendirdiği toplantıda, "Bu yılı geçmişin yüklerini hafifletmekle kalmadık, geleceğin umudunu inşa etmek için çalıştık" dedi.

16.05.2025 23:19  Güncelleme: 23:23
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bir yıllık görev süresini değerlendirdiği toplantıda, "Bu yılı geçmişin yüklerini hafifletmekle kalmadık, geleceğin umudunu inşa etmek için çalıştık" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, görevdeki bir yılını değerlendirmek amacıyla 16 Mayıs Cuma günü Kongre ve Kültür Merkezinde kapsamlı bir toplantı düzenledi. Sinevizyon gösterimi eşliğinde gerçekleşen programda Başkan Er, yapımı tamamlanan, devam eden ve projelendirilen yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

"Bu yılı sadece geçmişin yüklerini hafifletmek için değil, geleceğin umudunu inşa etmek için değerlendirdik"

Değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Er, don hadisesi nedeniyle daha önce planlanan toplantının ertelendiğini hatırlatarak, sürecin yakından takip edilmesi için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Malatya'ya davet edildiğini belirtti.

"Malatya'nın yeniden yapılanma sürecinde bir ayağımız sürekli Ankara'da"

6 Şubat depreminin ardından devletin tüm imkanlarının Malatya için seferber edildiğini vurgulayan Başkan Er, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hiçbir kısıtlama ile karşılaşmadan her türlü yardımı aldık. Malatya'nın yeniden yapılanmasında bakanlarımız ve milletvekillerimizle sürekli Ankara'da temas halindeyiz. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle elimiz hiç boş dönmedik" dedi.

Kentsel dönüşüm başta olmak üzere birçok alanda önemli adımlar attıklarını kaydeden Başkan Er, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Malatya'da olup bitenleri anbean takip ediyor. Gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz. Allah'ın izniyle altyapısı güçlü, binaları sağlam, çevreci ve yaşanabilir bir Malatya inşa edeceğiz" diye konuştu.

Malatya, deprem bölgesinde 977 şantiye ile ilk sırada

Yeniden yapılanma kapsamında 101 bin 443 bağımsız bölümün ihalesinin tamamlandığını aktaran Başkan Er, "Bu büyük rakam devletimizin gücünü göstermektedir. Malatya, deprem bölgeleri arasında 977 şantiye ile ilk sırada yer alıyor. Beydağı'nın eteklerine çıkıp kule vinçleri saymak isteseniz, zorlanırsınız. Bu tablo, devletimizin Malatya'ya verdiği önemin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, üniversite rektörleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantının sonunda Başkan Er, sinevizyon gösterimi eşliğinde yapılan çalışmalar ve rezerv alanlarına ilişkin teknik detayları da kamuoyuyla paylaştı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Sami Er: 'Geleceğin umudunu inşa etmek için çalışıyoruz' - Son Dakika

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