Başkan Tarhan: "Cumhur ittifakı birlik içinde 2023 seçimlerine hazırlanıyor" - Son Dakika
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Başkan Tarhan: "Cumhur ittifakı birlik içinde 2023 seçimlerine hazırlanıyor"

16.04.2022 09:14
Başkan Tarhan: "Cumhur ittifakı birlik içinde 2023 seçimlerine hazırlanıyor"

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatıyla iftarda bir araya geldi.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatıyla iftarda bir araya geldi. Türkiye'nin geleceği için Cumhur ittifakının kurulduğunu ifade eden Başkan Tarhan, Cumhur ittifakıyla birlik içerisinde 2023 seçimlerine hazırlandıklarını söyledi.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın ev sahipliğinde Cumhur ittifakının ortağı olan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il ve ilçe teşkilatları iftar yemeğinde bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği iftar programda konuşan Başkan Tarhan, "Türkiye'nin geleceği ve bekası için AK Parti, MHP ve BBP olarak bir araya gelip Cumhur ittifakı kuruldu. Hain FETÖ saldırılarına karşı o gün direniş gösterilerek alaşağı edildi. Ülkemizdeki terörü bitirmek hem de ekonomik savaşı kazanmak ve 2023'e dinç bir şekilde girmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam diyoruz. Antalya'da Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beye 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Cumhur ittifakına Osmaniye ve ilçelerinde layık bir sonuç almak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz dedim. Allah'ın izniyle iyi bir sonuç alarak inşallah Cumhurbaşkanımızı tekrar seçeceğiz. Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe büyük hep birlikte büyük Türkiye olacağız inşallah" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya da yaptıkları konuşmalarda Cumhur ittifakının birlikteliğinin önemine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

İftar programına AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, MHP İlçe Başkanı Vekili Severtürk Demirci, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Oruç, MHP ve AK Parti yönetim kurulu üyeleri ile belediye ve il genel meclis üyeleri katıldı. - OSMANİYE

Başkan Tarhan: Cumhur ittifakı birlik içinde 2023 seçimlerine hazırlanıyor

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Milliyetçi Hareket Partisi, Ömer Tarhan, AK Parti, Kadirli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Tarhan: 'Cumhur ittifakı birlik içinde 2023 seçimlerine hazırlanıyor' - Son Dakika


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