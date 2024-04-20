İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Eşi ve İlçe Belediye Başkanlarıyla Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

Politika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ve ilçe belediye başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından göreve gelen ilçe belediye başkanları ve eşi Öznur Tugay ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Tugay, beraberindeki heyetle Atatürk'ün mozolesine geldi ve mozeleye İzmir Büyükşehir Belediyesinin çelengini bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Başkan Tugay, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"Ülkemizin çıkarlarını gözeteceğiz"

Başkan Tugay, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk. Kurtuluşun ve kuruluşun şehri aziz İzmir'in halk iradesiyle seçilmiş temsilcileri olarak bugün manevi huzurunuzda bulunmanın derin heyecanı ve onurunu yaşıyoruz. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde hemşerilerimizin teveccühü ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilerek, 4,5 milyon İzmirliye hizmet etmenin sorumluluğunu üstlenmiş bulunuyorum. Ancak bu sorumluluğun sadece kanunlar karşısında ya da bize oy veren seçmenler huzurunda karşılık bulan bir hissiyat olmadığını belirtmek isterim. Bu sorumluluk; yoksul halk çocuklarının devletin en yüksek makamlarına ulaşabilmesinin önünü açan; Cumhuriyetimizin bize sunduğu fırsat eşitliğine duyduğumuz minnetin omuzlarımızdaki ağırlığıdır aynı zamanda. Bu sorumluluk demokrasi ve çağdaşlık yolunda önümüzü aydınlatan devrim ve ilkelerinize olan bağlılığımızdır. Cumhuriyetimizin kurucusu, Türk ulusunun ebedi önderi, saygı değer Genel Başkanımız; bugün huzurunuzda bir kez daha ant içeriz ki; görevimizin başında olduğumuz her gün, her saat, her dakika sadece halkımızın, kentimizin ve ülkemizin çıkarlarını gözeteceğiz. Kişilere veya zümrelere değil toplumun genel yararına hizmet edeceğiz. Vicdanımızın sesini dinlemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Emanetiniz olan bu güzel vatanı ve demokrasiyi canımız pahasına koruyacağız. Sözümüzden dönmeyeceğiz, yolumuzdan tek bir adım bile geri gitmeyeceğiz. Aziz Atam; hatıranız önünde saygı ile eğiliyor, silah arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi ve Cumhuriyetin temellerine harç koyan tüm büyüklerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

İsmet İnönü'nün kabri de ziyaret edildi

Cemil Tugay ile belediye başkanları daha sonra ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçerek saygı duruşunda bulundu.

İlk ziyaret CHP Genel Başkanı Özel ile yapıldı

Başkan Tugay, sabah saatlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra il başkanları, CHP'li belediye başkanları, parti yöneticileriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Özel'in mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Özel ve beraberindeki heyet ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Özel ve beraberindeki heyet İnönü'nün mozolesine de çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir'deki programın ardından, CHP Genel Merkezi önünde aile fotoğrafı çekildi. Fotoğrafın ardından Başkan Tugay ve diğer CHP'li başkanlar, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı. - ANKARA