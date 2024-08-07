Batılı Büyükelçiler Nagazaki Anma Törenine Katılmama Kararı Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Batılı Büyükelçiler Nagazaki Anma Törenine Katılmama Kararı Aldı

ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturalya ve Kanada Büyükelçileri, Nagazaki atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı geleneksel törene İsrail'in davet edilmemesi nedeniyle katılmama kararı aldı.

07.08.2024 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturalya ve Kanada Büyükelçileri, Cuma günü yapılacak Nagazaki atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı geleneksel törene İsrail'in davet edilmediği gerekçesiyle katılmama kararı aldı.

Japonya'daki Nagazaki şehrinin Belediye Başkanı Shiro Suzuki, ABD'nin atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı geleneksel törene İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen'i bu yıl davet etmediklerini açıklamıştı. Suzuki'nin Haziran ayında açıkladığı karara ilişkin anma törenine günler kala Batılı büyükelçilerden yanıt geldi. ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturalya ve Kanada Büyükelçileri Cuma günü yapılacak anma törenine İsrail'in davet edilmemesi nedeniyle katılmama kararı aldı. Söz konusu ülkelerin törene daha düşük düzeyli heyet göndereceği bildirildi.

ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği Sözcüsü bu kararın "etkinliği siyasileştirdiğini" ifade ederek ABD Büyükelçisi Rahm Emanuel'in katılmayacağını açıkladı.

Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuk, Gazze savaşı protestolarına yol açabileceği endişesiyle İsrail Büyükelçisi Gilad Cohen'e davetiye göndermediklerini açıklamıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Nagazaki, Almanya, İsrail, Kanada, İtalya, Fransa, tokyo, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Batılı Büyükelçiler Nagazaki Anma Törenine Katılmama Kararı Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 22:04:15. #1.13#
SON DAKİKA: Batılı Büyükelçiler Nagazaki Anma Törenine Katılmama Kararı Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement