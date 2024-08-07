Batılı Büyükelçiler Nagazaki Anma Törenine Katılmama Kararı Aldı

Politika

ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturalya ve Kanada Büyükelçileri, Cuma günü yapılacak Nagazaki atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı geleneksel törene İsrail'in davet edilmediği gerekçesiyle katılmama kararı aldı.

Japonya'daki Nagazaki şehrinin Belediye Başkanı Shiro Suzuki, ABD'nin atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı geleneksel törene İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen'i bu yıl davet etmediklerini açıklamıştı. Suzuki'nin Haziran ayında açıkladığı karara ilişkin anma törenine günler kala Batılı büyükelçilerden yanıt geldi. ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturalya ve Kanada Büyükelçileri Cuma günü yapılacak anma törenine İsrail'in davet edilmemesi nedeniyle katılmama kararı aldı. Söz konusu ülkelerin törene daha düşük düzeyli heyet göndereceği bildirildi.

ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği Sözcüsü bu kararın "etkinliği siyasileştirdiğini" ifade ederek ABD Büyükelçisi Rahm Emanuel'in katılmayacağını açıkladı.

Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuk, Gazze savaşı protestolarına yol açabileceği endişesiyle İsrail Büyükelçisi Gilad Cohen'e davetiye göndermediklerini açıklamıştı. - TOKYO