Batman politika haberleri: MHP heyeti Sason ilçesinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Batman politika haberleri: MHP heyeti Sason ilçesinde vatandaşlarla buluştu

14.10.2022 15:03

Batman politika haberi | MHP heyeti Sason ilçesinde vatandaşlarla buluştu Batman'ın Sason ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Baki Şimşek, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı bölgesi, Zeytin Dalı Harekatını...

MHP heyeti Sason ilçesinde vatandaşlarla buluştu

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Baki Şimşek, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı bölgesi, Zeytin Dalı Harekatını başarıyla yapmasıdır. 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılmasıdır" dedi.

MHP, 8 Ekim itibariyle "Adım Adım 2023; 'Köyüm Benim' Sohbet Toplantıları'na başladı. "Köyüm Benim" temalı sohbet toplantıları dahilinde Batman'ın Sason ilçesinde bağlı dağ köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhur ittifakının yaptığı çalışmaları anlattı. MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Cumhur ittifakının dünya coğrafyası üzerinde bulunan mazlumların umudu olduğunu ifade etti.

Şimşek, "Biz il il dolaşarak Cumhur İttifakı'nın neler yaptığını vatandaşlarımıza anlattık. Ardından ilçeleri, şimdide köylerimizi dolaşarak memleketin her karışında yaşayan vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta Suriye'de, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı bölgesi, Zeytin Dalı Harekatını başarıyla yapmasıdır. 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılması, Mavi vatanda şanlı bir mücadelenin verilmesi, birilerinin müze olsun demesine rağmen Ayasofya'nın tekrar İslam aleminin ibadetine açılmasıdır. Cumhur ittifakı, 30 yıllık Ermenilerin Karabağ'daki işgaline son verilmesidir. Cumhur ittifakı Karadeniz'in binlerce derinliğinden gaz çıkartılmasıdır. Verilen mücadele 85 milyon vatandaşımızın mücadelesidir. Dünyadaki bütün mazlumların mücadelesidir. Adayımız net, kararımız da nettir. Adayımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

"MHP, Güneydoğu'da ve ülkenin her karışında olamaya devam edecektir"

Ülkenin her yerini karış karış gezdiklerini ifade eden Şimşek, "Şu anda da Batman Sason'dayız. Burada vatandaşlarımız ile köylülerimiz ile buluşmaya devam ediyoruz. Allah'ın izniyle bayrağın dalgalandığı her yerdeyiz, her yerde olmaya devam edeceğiz. Gittiğimiz her yerde de vatan diyeceğiz, millet diyeceğiz, bayrak diyeceğiz, ezan diyeceğiz. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi bu coğrafyada yaşayan herkesi, Alevi'si Sunni'si ile kıyamete kadar bir ve beraber olacağız. Düşmanları da çatlatacağız. Kökeni ne olursa olsun her vatandaşımızı kucaklamaya devam edeceğiz. 85 milyon insanımızın hiç birinden de vazgeçmeyeceğiz. Ülkenin birlik ve bütünlüğü için siyaset yapıyoruz" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Diyarbakır haber | Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü Diyarbakır haber | Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü Bilecik politika haberleri... MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı istifa etti Bilecik politika haberleri... MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı istifa etti Batman haber... Batman'da 5. Kitap fuarı açılışı gerçekleştirildi Batman haber... Batman'da 5. Kitap fuarı açılışı gerçekleştirildi
Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Batman, Sason, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Batman politika haberleri: MHP heyeti Sason ilçesinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:55 Harry Potter serisinin Hagrid'i, Robbie Coltarne hayata gözlerini yumdu!
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:52 Bartın'daki maden ocağı patlamasından yürek yakan haber: 2 kişi yaşamını yitirdi
21:48 Siyasi parti liderleri maden ocağı patlaması ile ilgili mesaj paylaştı!
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
21:29 CHP lideri Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırılan kardeşini ziyaret etti! Uzun zamandır küs oldukları biliniyor
20:51 AFAD'dan Amasra'daki patlamanın sebebi hakkında açıklama: Trafo kaynaklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 23:24:40. #1.12#
SON DAKİKA: Batman politika haberleri: MHP heyeti Sason ilçesinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement