Batman politika haberleri: MHP heyeti Sason ilçesinde vatandaşlarla buluştu

MHP heyeti Sason ilçesinde vatandaşlarla buluştu

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Baki Şimşek, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı bölgesi, Zeytin Dalı Harekatını başarıyla yapmasıdır. 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılmasıdır" dedi.

MHP, 8 Ekim itibariyle "Adım Adım 2023; 'Köyüm Benim' Sohbet Toplantıları'na başladı. "Köyüm Benim" temalı sohbet toplantıları dahilinde Batman'ın Sason ilçesinde bağlı dağ köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhur ittifakının yaptığı çalışmaları anlattı. MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Cumhur ittifakının dünya coğrafyası üzerinde bulunan mazlumların umudu olduğunu ifade etti.

Şimşek, "Biz il il dolaşarak Cumhur İttifakı'nın neler yaptığını vatandaşlarımıza anlattık. Ardından ilçeleri, şimdide köylerimizi dolaşarak memleketin her karışında yaşayan vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta Suriye'de, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı bölgesi, Zeytin Dalı Harekatını başarıyla yapmasıdır. 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılması, Mavi vatanda şanlı bir mücadelenin verilmesi, birilerinin müze olsun demesine rağmen Ayasofya'nın tekrar İslam aleminin ibadetine açılmasıdır. Cumhur ittifakı, 30 yıllık Ermenilerin Karabağ'daki işgaline son verilmesidir. Cumhur ittifakı Karadeniz'in binlerce derinliğinden gaz çıkartılmasıdır. Verilen mücadele 85 milyon vatandaşımızın mücadelesidir. Dünyadaki bütün mazlumların mücadelesidir. Adayımız net, kararımız da nettir. Adayımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

"MHP, Güneydoğu'da ve ülkenin her karışında olamaya devam edecektir"

Ülkenin her yerini karış karış gezdiklerini ifade eden Şimşek, "Şu anda da Batman Sason'dayız. Burada vatandaşlarımız ile köylülerimiz ile buluşmaya devam ediyoruz. Allah'ın izniyle bayrağın dalgalandığı her yerdeyiz, her yerde olmaya devam edeceğiz. Gittiğimiz her yerde de vatan diyeceğiz, millet diyeceğiz, bayrak diyeceğiz, ezan diyeceğiz. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi bu coğrafyada yaşayan herkesi, Alevi'si Sunni'si ile kıyamete kadar bir ve beraber olacağız. Düşmanları da çatlatacağız. Kökeni ne olursa olsun her vatandaşımızı kucaklamaya devam edeceğiz. 85 milyon insanımızın hiç birinden de vazgeçmeyeceğiz. Ülkenin birlik ve bütünlüğü için siyaset yapıyoruz" şeklinde konuştu.