Battalgazi Belediyesi'nin Ağustos Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediyesi'nin Ağustos Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleşti

Battalgazi Belediyesi\'nin Ağustos Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleşti
05.08.2025 16:45  Güncelleme: 16:46
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Battalgazi Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısında, Orduzu'daki Çarşıbaşı Alanı ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Belediye Başkanı Bayram Taşkın, mahallelere hizmet götürme taahhütlerini vurguladı ve sosyal yatırımlara devam edeceklerini belirtti.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında gerçekleştirdi. 9 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Orduzu'daki Çarşıbaşı Alanı, temmuz ayı çalışmaları ve devam eden yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen Ağustos ayı olağan toplantısı, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Temmuz ayı meclis toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda toplam 9 gündem maddesi görüşüldü.

"Her mahalleye, her mezraya hizmet götürmek boynumuzun borcu"

Toplantıda meclis üyelerine hitap eden Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Battalgazi'nin dört bir yanında devam eden yatırımlara değinerek, belediyecilik anlayışlarında ayrım gözetmeksizin hizmet üretmeyi esas aldıklarını vurguladı. Taşkın, "İmkanlar çerçevesinde bazı işler ağır ilerleyebilir ama biz bir birimlik güçle beş birimlik iş üretmeye gayret ediyoruz. 40 derecelik sıcakta asfalt döken, yol açan ekip arkadaşlarımızın emeği büyük. Her bir mahalleye, her mezraya hizmet ulaştırmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çarşıbaşı Alanı'nda çalışmalar sürüyor

Orduzu'daki 100 dönümlük alanda yapımı devam eden büyük park projesi hakkında da bilgi veren Başkan Taşkın, TOKİ konutlarının tamamlanmasıyla birlikte 8 bin 500 ailenin bu parktan faydalanacağını söyledi. Taşkın, "Orduzu'daki büyük parkta ekiplerimiz şu anda tüm gücüyle çalışıyor. Göletten Çınar'a kadar uzanan bu alan TOKİ evlerinin tamamlanmasıyla birlikte hizmete girecek. Bu park, yalnızca bir yeşil alan değil, sosyal hayatın merkezi olacak" dedi.

Başkan Taşkın ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bölge parkına yönelik 50 milyon TL'lik kredi desteği sözünü de kamuoyuyla paylaştı. Taşkın, "Bakanımız, parkın tamamlanması için her türlü desteği vereceğini belirtti. Malatya adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Taziye evleri ve kültür hizmetleri artarak devam ediyor

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, temmuz ayında hizmete açılan Hasırcılar Kültür Merkezi ve Hasırcılar Taziye Evi ile birlikte taziye evlerine yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirterek, yıl sonuna kadar Malatya merkezde toplam 7 taziye evinin tamamlanacağını ifade etti. Yüksek sıcaklıkların özellikle yaz aylarında vatandaşları zorladığını vurgulayan Başkan Taşkın, modern taziye evlerinin bu noktada önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, "Bu sıcak yaz günlerinde, 43 dereceyi bulan hava şartlarının vatandaşlarımızın çadır altında, plastik sandalyelerde uzun süre beklemesi hem sağlık hem de insani durumlar açısından oldukça zorlayıcı. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için klimalı, hijyenik, ferah ve sosyal ihtiyaçlara uygun taziye evleri inşa ediyoruz. Hem acı sahibi aileler hem de taziye ziyaretine gelen misafirler için nezih bir ortam sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Taşkın, bu tür sosyal yatırımların yalnızca birer bina değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı pekiştiren önemli yapılar olduğunu da dile getirerek, "Hayra vesile olmak, hayrı işlemek gibidir. İnancımız ve kültürümüz de bunu emreder. Bu hizmetler sadece bir mekan kazandırmak değil; insanımızın en zor anında yanında olmak, yükünü hafifletmektir. Bu anlayışla, sosyal sorumluluğu merkeze alan bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Yapılan her hizmette ortak sorumluluğumuz var"

Konuşmasının sonunda meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Taşkın, "Yapılan her hizmette sizlerin de emeği, katkısı ve sorumluluğu var. Bu meclis, vatandaşın hukukunu en iyi şekilde koruyacak ve en doğru kararı verecektir. Eleştirileri dikkate alarak, ama makul olmayan eleştiriye takılmadan yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Battalgazi Belediyesi Meclisi, Ağustos ayı 2.oturumunu 7 Ağustos Perşembe 14.00'da Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

malatya, Son Dakika

Son Dakika Politika Battalgazi Belediyesi'nin Ağustos Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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