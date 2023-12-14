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Battalgazi Belediyesi tarafından Mazlum Coğrafya ve Filistin konulu program düzenlendi - Son Dakika
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Battalgazi Belediyesi tarafından Mazlum Coğrafya ve Filistin konulu program düzenlendi

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Mazlum Coğrafya ve Filistin' konulu programda, Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri İslam coğrafyası ve Filistin'de yaşanan dramı anlattı. Oratoryo gösterisinde duygusal anlar yaşandı.

Battalgazi Belediyesi tarafından Mazlum Coğrafya ve Filistin konulu program düzenlendi
14.12.2023 - 15:22,
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Battalgazi Belediyesi tarafından İslam coğrafyası ve Filistin'de yaşanan dramın anlatıldığı "Mazlum Coğrafya ve Filistin" konulu program gerçekleştirildi. Oratoryo gösterisinde duygusal anlar yaşandı.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen "Mazlum Coğrafya ve Filistin" konulu program düzenledi. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program kapsamında Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri İslam coğrafyası ve Filistin'de yaşanan dramı anlattı. Yaşanan dramın anlatıldığı oratoryoda İslam coğrafyasından fotoğraf karelerinin yer aldığı pankartlar açılırken, öğrencilerin kucağına aldıkları kefenli bebeklerin sahnede yer alması duygusal bir atmosfer oluşturdu.

Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz ve STK temsilcilerinin katıldığı programda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Filistin'in acısını yüreğinde hisseden güzel evlatlarımızın her birine bu etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Emaneti teslim edecek böyle güzel evlatları, genç nesli görmek hakikaten bizi gururlandırıyor, onurlandırıyor. Rabbim yolunuzu açık etsin. Dünya üzerinde süregelen ve her daim devam eden bu zulmün sona ermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İmtihanımızın kolay olmasını Allah'tan diliyorum. Hepimiz biliyoruz ki bu dünyaya gönderiliş amacımızın bir imtihandan ibaret olduğunu, zaman zaman mallarımızdan eksiltmeyle, zaman zaman canlarımızın eksilmesiyle ve tarihsel sürece baktığımızda tüm insanlığın bununla imtihan edildiğini görüyoruz. Bu salonu dolduran insanların mücadelesi, direnişleri Gazze'nin, Filistin'in zaferi olacaktır diye inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde nerede bir zulüm varsa karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz. Biz belediye olarak da üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerin anlamlı bir organizasyona imza attıklarını söyleyen Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım, "Gazze'nin, Filistin'in buraya taşındığı bu günün oluşmasını sağlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdüresi Nurhan Bilici ise, "Programımızın yapılmasında Battalgazi Belediye'mizin, başkanımızın katkıları için teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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