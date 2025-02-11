Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal kabri başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal kabri başında anıldı

Geniş Video İzle

CHP'nin eski Genel Başkan'ı Deniz Baykal vefatının 2'nci yılında Ankara'da bulunan Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Baykal'ın oğlu Ataç Baykal, partililer ve yakınları katıldı. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törende yer almadı.

11.02.2025 11:47  Güncelleme: 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Ankara'daki Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, önceki genel başkanlardan Hikmet Çetin, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri katıldı.

"BAYKAL TÜM PARTİLİLERDE ÖNEMLİ İZLER BIRAKTI"

Törende konuşan Özgür Özel, merhum Deniz Baykal ile olan ilişkisinin, siyasi hayatı açısından fevkalade anlamlarla yüklü olduğunu, Baykal'ın tüm partililerin hayatında önemli izler bıraktığını söyledi. Siyasete, 15 yıl önce, Baykal'dan gelen bir telefonla girdiğini anlatan Özel, "Geçen sene yeni seçilmiş bir Genel Başkan olarak Manisa'da yüzde 6 oyumuz varken beni belediye başkanı yapmış Deniz Bey'in, yerel seçimlerden önce huzurundaydık. Yüzde 6 ile Deniz Bey'in emanet ettiği kenti, 20 yıl sonra yüzde 60 oyla kazanmış olmanın mutluluğu ile buradayız. Kendisinin yaşadığı, CHP'nin birinci olduğu 1978'den 47 yıl sonra bugün, partisini birinci parti yapmış olmanın gururu ile huzurundayız. Bundan sonra yapılacak ilk seçimde partisini birinci parti yapacak, iktidar yapacak, onun 36 yaşında tattığı hissi, 30'lu yaşlarında birçok gence tattırıp bu ülkeye o yaşta CHP'li bakanlar kazandıracak olmanın büyük inancıyla huzurundayız." diye konuştu.

Özgür Özel, Deniz Baykal için Anma Törenine Katıldı

"BAŞKANIM PARTİNİZ BU SEFER DE İKTİDARDADIR"

Özel, Deniz Baykal'dan çok şey öğrendiklerini ve kendisinin ülkeye çok hizmeti bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum seneye, olmazsa öbür seneye buraya hep birlikte böyle sağlıkla, mutlulukla, gururla gelip, 'Sayın Genel Başkanım, partiniz bu sefer de iktidardadır. CHP iktidardadır. Bir CHP'li devletin başındadır. Gencecik bakanlar sizin yaptığınız görevi yapmaktadır. Sayın Genel Başkanım, Anayasa'ya rağmen, arkasından dolanılıp, talan edilen o madenler yine devletin malıdır' demek için bir kez daha burada olacağız. O güne kadar hepimize, çok çalışmak, birlik, beraberlik, dayanışma, CHP'nin hakkını, hukukunu savunmanın, ülkenin hakkını ve hukukunu savunmak olduğunun bilinciyle birliktelik ve dayanışma düşer."

Özgür Özel, Deniz Baykal için Anma Törenine Katıldı

KILIÇDAROĞLU TÖRENDE YER ALMADI

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinden bir önceki dönem genel başkanlık koltuğunda oturan ve 84 yaşında hayatını kaybeden Baykal'ın anma törenine katılmadı.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal kabri başında anıldı
Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Mezarlığı, Yerel Yönetim, Deniz Baykal, Özgür Özel, Politika, Ankara, Gebze, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal kabri başında anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yılmaz gokkus:
    ülkenin bu hale gelmesinin tek sebebi Baykal dır 10 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:06 Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
17:41 İstanbul kar alarmı Apar topar AKOM’a geçen İmamoğlu saat verip uyardı İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
00:33 Çorum’da alkollü sürücü kaza yaptı: İki kişi yaralandı Çorum'da alkollü sürücü kaza yaptı: İki kişi yaralandı
00:32 Afyonkarahisar’da fabrika yangını: Vali’den açıklama geldi Afyonkarahisar'da fabrika yangını: Vali'den açıklama geldi
23:34 Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı’nın Galatasaray’a transferi iptal oldu Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi iptal oldu
23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:17 BDDK’dan kredi düzenlemesi Yabancı para varlık sınırı kaldırıldı BDDK'dan kredi düzenlemesi! Yabancı para varlık sınırı kaldırıldı
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 18:17:56. #1.13#
SON DAKİKA: Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal kabri başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.