Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: "Büyük ve önemli eserler konfor alanının dışında kalmaya razı olanlar tarafından gerçekleştirildi"

2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması'nda konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA gibi bir eser de, abilerinizin ve ablalarınızın yıllarca rahatlarını bozarak, konfor alanlarının dışına çıkarak inşa edildi. Zira insanlık tarihinde bütün büyük ve önemli eserler de konfor alanının dışında kalmaya razı olanlar tarafından gerçekleştirildi. Rahatsızlığınızı faydalı işlere, üretime ve kalıcı eserlere dönüştürün" dedi.

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Çocukları Vakfı tarafından düzenlenen '2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması' programı, İstanbul Bahçelievler'de bir otelde düzenlendi. Programda, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'de 500 tam puan yapan öğrenciler bir araya geldi. Programa, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, milletvekilleri, rektörler ile çok sayıda davetli katıldı.

"YKS'de tam puan alan öğrencilerin tamamına burs veriyoruz"

Programda, İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tebrik edip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarı elde eden öğrencilere selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, "3 önceliğimiz var; Üstün zekalı çocuklar, üstün yetenekli çocuklar, dezavantajlı çocuklar. Dezavantajlı çocuklar ile ilgili, temelde yaptığımız 2 tane çalışma var. 1'incisi, bütün şehrimizdeki yetim çocukların olduğu ailelere düzenli olarak kira desteği veriyoruz. Geçen sene, 15 bin liraydı, bu sene 20 bin lira, gelecek sene artarak devam edecek. Bir diğeri kantin kart. Aylık, 2'şer bin lira yüklüyoruz, sadece kantinde geçerli. İlkokulda, ortaokulda, lisede geçerli çocuklara veriyoruz. Şuandaki sayımız 48 bin, hedefimiz 100 bin çocuğa vermek. Üstün zekalı çocuklarla ilgili, bu sene 4'ncüsünü yaptığımız, YKS'de tam puan alan öğrencilerin tamamına burs veriyoruz" dedi.

"Bu milletin, bu devletin bir ferdi olduğunu bilerek devam etmelisiniz"

Vali Gül konuşmasının devamında, üniversite sınavında başarı gösteren öğrencilere yönelik yürütülen destek çalışmalarına da değinerek, "Üniversite sınavında ilk bine giren öğrencilere yönelik bir çalışmamız var. Geçen sene ilk bine giren 690 kardeşimizin tamamına İstanbul Çocukları Vakfı olarak burs verdik. Bu sene içerisinde de 701 gencimiz var ilk bine giren. Bu gençlerin tamamına, eğitim hayatınız boyunca bu burstan vermeye devam edeceğiz" Vali Gül konuşmasını, "Sizi güçlü kılacak, ait hissettirecek şey, o vicdan ve merhametiniz. Vicdandan ve akıldan yoksun zeka, zalimliğe kadar gider. Bu milletin, bu devletin bir ferdi olduğunu bilerek devam etmelisiniz" şeklinde konuştu.

"En önemli hedeflerinize kenetlendiğiniz yol arkadaşlarınızla ulaşacaksınız"

Öte yandan programda konuşma yapan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, başarı gösteren öğrencileri tebrik ederek başladığı konuşmasına, "Genç kardeşlerim, öncelikle hepinizi teker teker bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Hayattaki en yorucu, en stresli dönemlerden birini büyük bir başarıyla tamamladınız. Bu başarının arkasındaki emeği, uykusuz geceleri, her halde 35 sene olmuş, sınavlara hazırlandığım dönemde bıraktığı izlerle birlikte gayet net bir şekilde hatırlıyorum. Sizler de az önce okuduğum dizelerde olduğu gibi bir seçim yaptınız. Kolayı değil zor olanı, ayak izlerinin en seyrek olduğu yolu tuttunuz. Her biriniz zihninizde ve ruhunuzda yarının ulu çınarlarına dönüşecek o tohumları taşıyorsunuz. İşte bugün bu salonda olmanızı sağlayan, bütün farkı oluştran da bu seçiminiz oldu. Hayat, önünüze daha pek çok yol ayrımı çıkaracak. Bu fani dünyada iz bırakmak, fark oluşturmak istediğinizde yine az seçilen, emek isteyen o ıssız patikaları tercih etmeniz gerekecek. Sizlerin yaşındayken, 25 sene önceki Selçuk'a bakıp, "Bu hayattan ne öğrendin, genç Selçuk'a ne anlatırdın?" diye düşündüğümde, hafızamda beliren 11 dersi, yaşanmışlıklarımdan süzüp, bir abiniz olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayat, çoktan seçmeli bir sınavda, doğru şıkkı işaretlemekten ibaret değil. YKS'de önemli bir bireysel başarı gösterdiniz, bu çok kıymetli. Ancak hayatta büyük ve kalıcı işlerin hepsi takım oyunu sayesinde gerçekleşiyor. Dostluklarınız, karakteriniz, vefanız, sadakatiniz, takım olmak. Bunlar eğitim sisteminin öğretmediği, ölçemediği veyahut notlandırmadığı çok daha önemli olgular. Göreceksiniz ki, en önemli hedeflerinize bu değerlerle kenetlendiğiniz yol arkadaşlarınızla ulaşacaksınız" dedi.

"İmtihanındaki yerinizi sadece akademik sorulara vereceğiniz cevaplar değil, ahlaki seçimleriniz belirleyecek"

Bayraktar konuşmasının devamında, "Hz. Hüseyin'in yüzyıllar önce ifade ettiği, inancımızın da bize aktardığı gibi: 'Hayat inanmak ve mücadele etmektir' inanmadan mücadele etmenin bir değeri olmadığı gibi, inancın kendisi de mücadele etmediğiniz sürece, ya pekişmeyecek ya da zamanla var olmaktan uzaklaşacaktır. İnancınızı eylemlerinizle, mücadelenizle diri tutun. İnsanın kefedeki ağırlığını, ahlaki seçimleri belirler. Adım adım, santim santim önemli bir sınava sabırla hazırlanıp başarılı oldunuz. Gerçekten çok büyük bir emek verdiniz. Ancak hayat imtihanındaki yerinizi sadece akademik sorulara vereceğiniz cevaplar değil, ahlaki seçimleriniz belirleyecek. Bu seçimler türlü türlü zorluklar ve aşmanız gereken korkularla karşınıza çıkacak. Tıpkı Victor Hugo'nun Sefiller romanında Jan Valjean'ın mahkemede vicdanının sesini dinleyip, her şeyini kaybetme pahasına doğruyu haykırması gibi. İyi bir insan olmanın, "eşref-i mahlükat" yaratılmışların en şereflisi olabilmenin hamuru tam da bu imtihanlarla yoğrulacak. İşte tüm bu imtihanları başarıyla verdiğinizde, ortaya bir insan abidesi çıkacak. Hayatta rahat yok, rahatın peşinde koşmayın. 'Bu sınav bitti, artık rahat edeceğim' diyorsanız yanılıyorsunuz. Hayatta sürekli bir rahat hali yok, kesinlikle yok. Geçici süreler olabilir ama bunun da çok uzun sürmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"KIZILELMA gibi bir eser, abilerinizin ve ablalarınızın yıllarca rahatlarını bozarak, konfor alanlarının dışına çıkarak inşa edildi"

Selçuk Bayraktar, kalıcı rahatlığın olmadığına vurgu yaptığı konuşmasının devamında ise, "En geniş kumsallarda sonsuz bir tatil geçirmeyi hedeflediniz. Bir süre sonra orası sizin standardınız haline gelecek. Sinekler ısırmaya, kumlar batmaya başlayacak. Dalgalar rahatsız edecek, güneş teninizi yakacak, cildiniz pul pul dökülecek, yine rahatınız kaçacak. Hayatta rahatı aramayın, çünkü kalıcı rahat diye bir şey yok. Rahatı bulduğunuzda şükredin, çok uzun sürmeyecek, muhakkak rahatsızlıklar baş gösterecek. Şunu aklınızdan hiç çıkarmayın: Göğe ne kadar yükseleceğinizi, toprağa ne kadar derin tutunduğunuz belirler. Göklere uzanacak çınarlar saksılarda yetişmez. Kökleri dar kalıplara hapsedilmiş bir fidan, ne kadar büyümeye meyyal olursa olsun, ilk sert fırtınada devrilmeye mahkumdur. Bizi biz yapan, bu topraklarda dimdik ayakta tutan şey medeniyetimizin kadim değerleridir. Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA gibi bir eser de, abilerinizin ve ablalarınızın yıllarca rahatlarını bozarak, konfor alanlarının dışına çıkarak inşa edildi. Zira insanlık tarihinde bütün büyük ve önemli eserler de konfor alanının dışında kalmaya razı olanlar tarafından gerçekleştirildi. Rahatsızlığınızı faydalı işlere, üretime ve kalıcı eserlere dönüştürün" dedi.