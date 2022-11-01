"Cumhurbaşkanı, parti genel başkanlığından ayrılsın" çıkışıyla dikkat çeken BBP lideri Destici: Asla parlamenter sisteme dönüşü savunmuyoruz - Son Dakika
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"Cumhurbaşkanı, parti genel başkanlığından ayrılsın" çıkışıyla dikkat çeken BBP lideri Destici: Asla parlamenter sisteme dönüşü savunmuyoruz

01.11.2022 17:53

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Önümüzdeki dönemde yeni bir Anayasa değişikliği teklifi gelirse burada Cumhurbaşkanı olanın parti genel başkanlığından ayrılması yönünde BBP'nin görüşü var" ifadelerini kullanması üzerinde yeni bir açıklamada bulundu. Geçmişte de bu durumun bazı mahsurlarına dikkat çektiklerini belirten Destici, "Dün ifade ettiğim de buydu. Yani BBP bu mahsurlara dikkat çekiyor ve bunu bir öneri olarak sunuyor. Ama asla parlamenter sisteme dönüşü savunmuyoruz" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin dün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin parti başkanlığından ayrılmasını savunduklarını söyleyen Destici, "Cumhurbaşkanı partili olabilir ama önümüzdeki dönemde yeni bir Anayasa değişikliği teklifi gelirse burada Cumhurbaşkanı olanın parti genel başkanlığından ayrılması yönünde BBP'nin görüşü var" dedi.

Bugün TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Destici, 2017 referandumu öncesinde de söylediği "Yeni bir anayasa değişikliği teklifi gelirse burada Cumhurbaşkanı olanın parti genel başkanlığından ayrılması yönünde BBP'nin görüşü var" sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü.

"BİZ BAŞKANLIK SİSTEMİNDEN YANAYIZ"

Geçmişten örnek vererek sözlerine açıklık getiren Destici, "Cumhurbaşkanının mensup olduğu ve seçildiği partiden ayrılmasının bir anlamının da gerçekliğinin de olmadığını geçmişteki uygulamalarda gördük. Ancak o gün itibariyle cumhurbaşkanlığı ve genel başkanlık sıfatlarının aynı anda taşınmasının bazı mahsurlarına dikkat çekmiş ve o günkü yeni anayasa teklifimizde de yer vermiştik. Dün ifade ettiğim de buydu.BBP'nin geçmişte anayasa teklifindeki bu önerisinin sanki bugün uygulanan sisteme yönelikmiş gibi haberleştirilmesini, kasıtlı ve fitne amaçlı buluyorum. Biz Cumhur İttifakı olarak başkanlık sisteminden yanayız. Asla parlamenter sisteme dönüşü savunmuyoruz. Hele ki o eski, eksik parlamenter sistemle bugünkü sistemi kıyasladığımızda, bin kere daha bugünkü sistem diyoruz" ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI İLE BİR YOLA ÇIKTIK"

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yüzyılı" toplantısına katıldığını hatırlatarak, "Cumhur İttifakı ile ülkemizi yeni yüzyıla güçlü, güvenli ve kararlı adımlarla taşıyacağımızı bir kere daha müşahede etmiş olduk. Birlikte bir yola çıktık. Hedeflerimiz için, ülkemizin ve milletimizin geleceği için, gelecek nesillerin vatanımızda hür bağımsız bir hayat sürmesi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları BBP'liler ve Alperenler olarak yerine getireceğiz" dedi.

"KILIÇDAROĞLU HEDEF SAPTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin cari açığını uyuşturucu parasıyla kapattığına yönelik iddiasına da sert tepki gösteren Destici sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kılıçdaroğlu, hükümeti, uyuşturucudan elde edilen gelirle cari açığı kapatmakla itham ediyor. Hükümet üyelerinin ağzından tek kelime duymadık ama Kılıçdaroğlu'nun ağzından 'Uyuşturucu satıcılarından vergi alarak bütçe açığını kapatacağız' sözünü duyduk. Uyuşturucudan vergi almayı düşünen bir genel başkan bunları nasıl söylüyor? Eğer siz uyuşturucudan vergi geliri bekliyorsanız demek ki uyuşturucuya alan açacaksınız. Bu, mevcut hükümetin asla gündeminde değildir. Tam tersine İçişleri Bakanımız 'Okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırın' dediğinde onu da eleştirmişler, uyuşturucu satıcılarının yanında durmuşlardı. Devlet adamlığı ciddiyetiyle, ana muhalefet partisi sorumluluğuyla edilmiş sözler değil bunlar. ABD ziyaretinin olumsuz algısını önlemek için hedef saptırmaya çalışıyor."

Kaynak: AA
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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Cumhurbaşkanı, parti genel başkanlığından ayrılsın' çıkışıyla dikkat çeken BBP lideri Destici: Asla parlamenter sisteme dönüşü savunmuyoruz - Son Dakika

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