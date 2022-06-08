BBP Genel Başkanı Destici, fahri Kur'an kursu yöneticileriyle görüştü Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, fahri Kur'an kursu yöneticileriyle görüştü Açıklaması

08.06.2022 16:09
BBP Genel Başkanı Destici, fahri Kur'an kursu yöneticileriyle görüştü Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun temmuz başında toplanarak, yeni bir değerlendirme yapması gerektiğini belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun temmuz başında toplanarak, yeni bir değerlendirme yapması gerektiğini belirtti.

Destici, fahri Kur'an kursu yöneticilerini makamında kabul etti.

Ocak 2023'e kadar fahri Kur'an kursu yöneticilerinin haklı talepleri olan sorunlarının çözüleceğine inandığını söyleyen Destici, hükümetin fahri Kur'an kursu hocalarıyla ilgili çalışma yaptığını, söz konusu çalışmaya katkı sunacaklarını ifade etti.

Asgari ücretle ilgili yeni bir çalışmanın yapıldığını dile getiren Destici, "Asgari ücretin 6 ayda bir belirlenmesini, yani Asgari Ücret Tespit Komisyonunun temmuz başında toplanarak, yeni bir değerlendirme yapmasının doğru olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Ocak ayında asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığını anımsatan Destici, "Şimdi enflasyon yüzde 73. Aradaki enflasyon farkının mutlaka asgari ücretliye verilmesi gerekiyor. Şu an hayat pahalılığından en çok düşük maaş alan emeklilerimiz, asgari ücretlilerimiz, küçük esnafımız, küçük çiftçimiz ve fahri Kur'an kursu yöneticilerimiz, ücretli öğretmenlerimiz etkileniyor. Bunların şartlarının iyileştirilmesi lazım." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici, fahri Kur'an kursu yöneticileriyle görüştü Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici, fahri Kur'an kursu yöneticileriyle görüştü Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici, fahri Kur'an kursu yöneticileriyle görüştü Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici, fahri Kur'an kursu yöneticileriyle görüştü Açıklaması

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Asgari Ücret, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, fahri Kur'an kursu yöneticileriyle görüştü Açıklaması - Son Dakika

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