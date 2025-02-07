BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da depremzede aileleri ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da depremzede aileleri ziyaret etti Açıklaması

Malatya'da depremzede ailelerle bir araya gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu felaketin yaralarını inşallah el birliğiyle saracağız." dedi.

07.02.2025 17:17
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Malatya'da depremzede ailelerle bir araya gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu felaketin yaralarını inşallah el birliğiyle saracağız." dedi.

Destici, ilk olarak beraberinde partisinin Genel Başkan Yardımcıları Uğur Bulut, Bülent İspir, Nihat Gürbüz, Durmuş Boztuğ ile Vali Seddar Yavuz'a ziyarette bulundu.

Burada Yavuz'la bir süre sohbet eden Destici, daha sonra Yeşilyurt ilçesindeki Takva Camisi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Destici, programın ardından AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ile caminin avlusunda lokma dağıttı.

Akabinde Bostanbaşı Mahalle Muhtarlığı'nı ziyaret eden Destici, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Deprem konutlarının önemli kısmının yapıldığını aktaran Destici, "Bu felaketin yaralarını inşallah el birliğiyle saracağız. Bostanbaşı, depremden etkilenen ve kayıpların yaşandığı bir mahallemiz. Vatandaşlarımızın bir kısmı burada konteynerlerde kalmaya devam ediyor. Yılın sonuna geldiğimizde artık herkes konutlarına geçmiş olacak." diye konuştu.

Rönesans Konteyner Kent'e geçen Destici, burada kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2006'da şehit olan Uzman Çavuş Suat Özcan'ın eşi Tülay Özcan'ı da yaşadığı konteynerde ziyaret eden Destici, şehit eşiyle sohbet etti.

Eşi ve 3 çocuğunu depremlerde kaybeden Hatun Gürbüz'ü Yakınca Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Destici, depremde bir bacağıyla kolunu kaybeden Ömer Gürbüz'le de sohbet gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da depremzede aileleri ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

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