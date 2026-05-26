BBP lideri Destici: CHP'nin iç birliğini sağlamasını arzu ediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BBP lideri Destici: CHP'nin iç birliğini sağlamasını arzu ediyoruz

26.05.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı'nda Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. CHP'deki kurultay krizine değinen Destici, partinin iç birliğini sağlayarak yoluna devam etmesini diledi. Ayrıca, erken seçim beklemediğini belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek, "Bu tür iç kargaşalardan kurtularak, birlik ve beraberlik içerisinde yollarına yürümelerini isteriz. Bu çalkantılı dönemin bir an önce sona ermesini ve CHP'nin kendi birliğini, iç birliğini sağlayarak yoluna devam etmesini arzu ediyoruz." dedi.

Destici ve beraberindeki heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla, partilerinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Ziyarette, Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Destici, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu ile şehadete yürüyen yol arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmetle yad ederek, mekanlarının cennet olmasını diledi.

Bu vatanın şehitlerin ve ecdadın emaneti olduğunu söyleyen Destici, kendilerine düşenin de bu emaneti gerektiği gibi korumak ve sonraki nesillere de büyük Türkiye Cumhuriyeti devletini hür, bağımsız bir şekilde teslim etmek olduğunu dile getirdi.

Destici, Arafat'ta bulunan hacı adaylarının vakfe ve dualarının kabul olmasını, duaların Gazze'den Doğu Türkistan'a, Kırım'dan Kafkaslar'a tüm Türk-İslam coğrafyasındaki mazlumların kurtuluşuna ve insanlığın barışına vesile olmasını temenni etti.

Başta şehit aileleri olmak üzere tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı da kutlayan Destici, şehitlerin emanetlerine devlet, millet ve BBP olarak sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

"CHP'nin iç birliğini sağlayarak yoluna devam etmesini arzu ediyoruz"

Destici, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP kurultay davasında alınan "mutlak butlan" kararına ilişkin soru üzerine Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kararın Yargıtay yolu var. Buna mutlaka gidilecektir diye düşünüyorum ama tabii orada da farklı gelişmeler oldu. Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Başkan olarak tekrar partinin başına dönünce CHP kurumsal olarak istinafın verdiği butlan kararını herhalde Yargıtay'a taşımayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kurumsal olarak bunun taşınması gerekiyor. Ben kararın burada kalacağını, bir Yargıtay safhasının şu anda olamayacağını, CHP kurumsal olarak başvurmadığı sürece böyle bir şeyin olamayacağını ama tabii ki bu karara itiraz eden üyeler ya da Sayın Özgür Özel ekibi başvurur, Yargıtay onu değerlendirir, değerlendirmez, bilmiyorum. Hukukçularımız daha iyi bilecektir."

Yaşanan gelişmeleri anımsatan ve bundan sonrasının CHP'nin kendi iç meselesi olduğunun altını çizen Destici, tarafların uzlaşacakları ortak bir nokta aradığını onun da kurultay tarihiyle ilgili olduğunu dile getirdi.

Destici, "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partilerin bu tür iç kargaşalardan kurtularak, birlik ve beraberlik içerisinde yollarına yürümelerini isteriz, arzu ederiz. Bu çalkantılı dönemin bir an önce sona ermesini ve CHP'nin kendi birliğini, iç birliğini sağlayarak yoluna devam etmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Seçim en erken 2027 sonbaharında olur diye düşünüyorum"

Destici, "Tüm bu yaşananlardan dolayı, bir erken baskın seçim söz konusu olabilir mi?" sorusuna, "Seçimler zamanında ya da zamanına çok yakın bir vakitte yapılacaktır." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak tekrar seçilmesi noktasında AK Parti, MHP ve BBP'nin ortak iradesi olduğunu vurgulayan Destici, "Ben bu sene ve 2027 baharında bir seçim beklemiyorum. Seçim en erken 2027 sonbaharında olur diye düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP lideri Destici: CHP'nin iç birliğini sağlamasını arzu ediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
“Adı açıklanırsa mahvolurum“ demişti Sarp Yalçınkaya’nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası "Adı açıklanırsa mahvolurum" demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası
Galatasaray’dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas para formülü Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas + para formülü
Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi’ne getirildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi

16:00
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
14:54
Gözaltına alınan CHP’li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
14:44
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 16:36:20. #7.12#
SON DAKİKA: BBP lideri Destici: CHP'nin iç birliğini sağlamasını arzu ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.