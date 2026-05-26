BBP lideri Destici: CHP'nin iç birliğini sağlamasını arzu ediyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek, "Bu tür iç kargaşalardan kurtularak, birlik ve beraberlik içerisinde yollarına yürümelerini isteriz. Bu çalkantılı dönemin bir an önce sona ermesini ve CHP'nin kendi birliğini, iç birliğini sağlayarak yoluna devam etmesini arzu ediyoruz." dedi.

Destici ve beraberindeki heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla, partilerinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Ziyarette, Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Destici, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu ile şehadete yürüyen yol arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmetle yad ederek, mekanlarının cennet olmasını diledi.

Bu vatanın şehitlerin ve ecdadın emaneti olduğunu söyleyen Destici, kendilerine düşenin de bu emaneti gerektiği gibi korumak ve sonraki nesillere de büyük Türkiye Cumhuriyeti devletini hür, bağımsız bir şekilde teslim etmek olduğunu dile getirdi.

Destici, Arafat'ta bulunan hacı adaylarının vakfe ve dualarının kabul olmasını, duaların Gazze'den Doğu Türkistan'a, Kırım'dan Kafkaslar'a tüm Türk-İslam coğrafyasındaki mazlumların kurtuluşuna ve insanlığın barışına vesile olmasını temenni etti.

Başta şehit aileleri olmak üzere tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı da kutlayan Destici, şehitlerin emanetlerine devlet, millet ve BBP olarak sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

"CHP'nin iç birliğini sağlayarak yoluna devam etmesini arzu ediyoruz"

Destici, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP kurultay davasında alınan "mutlak butlan" kararına ilişkin soru üzerine Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kararın Yargıtay yolu var. Buna mutlaka gidilecektir diye düşünüyorum ama tabii orada da farklı gelişmeler oldu. Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Başkan olarak tekrar partinin başına dönünce CHP kurumsal olarak istinafın verdiği butlan kararını herhalde Yargıtay'a taşımayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kurumsal olarak bunun taşınması gerekiyor. Ben kararın burada kalacağını, bir Yargıtay safhasının şu anda olamayacağını, CHP kurumsal olarak başvurmadığı sürece böyle bir şeyin olamayacağını ama tabii ki bu karara itiraz eden üyeler ya da Sayın Özgür Özel ekibi başvurur, Yargıtay onu değerlendirir, değerlendirmez, bilmiyorum. Hukukçularımız daha iyi bilecektir."

Yaşanan gelişmeleri anımsatan ve bundan sonrasının CHP'nin kendi iç meselesi olduğunun altını çizen Destici, tarafların uzlaşacakları ortak bir nokta aradığını onun da kurultay tarihiyle ilgili olduğunu dile getirdi.

Destici, "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partilerin bu tür iç kargaşalardan kurtularak, birlik ve beraberlik içerisinde yollarına yürümelerini isteriz, arzu ederiz. Bu çalkantılı dönemin bir an önce sona ermesini ve CHP'nin kendi birliğini, iç birliğini sağlayarak yoluna devam etmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Seçim en erken 2027 sonbaharında olur diye düşünüyorum"

Destici, "Tüm bu yaşananlardan dolayı, bir erken baskın seçim söz konusu olabilir mi?" sorusuna, "Seçimler zamanında ya da zamanına çok yakın bir vakitte yapılacaktır." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak tekrar seçilmesi noktasında AK Parti, MHP ve BBP'nin ortak iradesi olduğunu vurgulayan Destici, "Ben bu sene ve 2027 baharında bir seçim beklemiyorum. Seçim en erken 2027 sonbaharında olur diye düşünüyorum." görüşünü paylaştı.