BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Batı'nın ikiyüzlülüğünü görüyoruz - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Batı'nın ikiyüzlülüğünü görüyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Batı\'nın ikiyüzlülüğünü görüyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ve Batı'daki üniversitelerde Filistin'e destek gösterilerine polis müdahalesine ilişkin, Batı'nın ikiyüzlülüğünü ve demokrasisinin sahte olduğunu söyledi. Destici, Gazze'deki saldırıları lanetleyerek, Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım eden ülke olduğunu belirtti.

08.05.2024 13:19
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ve Batı'daki üniversitelerde Filistin'e destek gösterilerinde bulunanlara yönelik polis müdahalelerine ilişkin, "Batı'nın ikiyüzlülüğünü, sahtekarlığını, demokrasisinin de insan hakları savunuculuğunun da sahte olduğunu bu hadisede de görüyoruz." dedi.

Destici, Konya'da bir otelde, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, Konya'da 2 ilçede belediye başkanlığı kazandıklarını, partisinin mahalli idareler seçiminde önemli başarı gösterdiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını aralıksız sürdürdüğüne işaret eden Destici, "Filistin'deki, Gazze'deki çocukların, kadınların hali yürekleri dağlıyor. Görüntülerini izleyemiyorsunuz. Dayanılacak gibi değil. Bir görüntü geliyor, diğer taraftan bombalar yağıyor. Öbür taraftan insanlar bir taraflara koşuşturuyor. Küçük kız çocuğu, kucağına küçük daha küçük bir çocuğu almış, onu kurtarmaya çalışıyor. İnanılmaz görüntüler. Bunlar mizansen değil, yaşanan şeyler." diye konuştu.

Destici, vicdanı olan herkesin bu durumdan etkilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Nitekim etkilendiğini görüyoruz. Amerika'daki üniversitede yaşanan hadiselerden görüyoruz. Hollanda'da, Avrupa'nın çeşitli kentlerinde yaşanan hadiselerden görüyoruz. Hani özgürlükçü Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, niye bunlara müsaade etmiyorlar? LGBT'cilere müsaade ettikleri kadar Filistin için onurlu bir duruş ortaya koyan ve protesto eden öğrencilere müsaade etmiyorlar. İnanılmaz bir şiddetle müdahale ediyorlar. Birçoğuna gözaltı yapıldı, birçoğu hapiste şu anda. Polis zorbalığıyla orayı dağıtıyorlar. Batı'nın ikiyüzlülüğünü, sahtekarlığını, demokrasisinin de insan hakları savunuculuğunun da sahte olduğunu bu hadisede de görüyoruz."

"Türkiye, Gazze'ye en çok yardım eden ülke"

İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğine dikkati çeken Destici, şöyle devam etti:

"Bu resmen dünyanın gözleri önünde İsrail'in yaptığı bir katliamdan öte soykırımdır. Bu soykırımı lanetliyoruz. Beklentimiz tabii ki uluslararası mahkemelerde bu dava görülmeye başlandı. İnşallah terörist ve siyonist İsrail, onun şu andaki Başbakanı katil Netanyahu ve savaş kabinesi soykırımla yargılanacaklardır. Yargılanmaları gerekmektedir. Türkiye de bu davaya müdahil oldu. Bildiğim kadarıyla İslam dünyası içinde de şu anda ilk müdahil olan ülke Türkiye'dir. Türkiye, Gazze'ye en çok yardım eden ülke. Uluslararası bütün kuruluşlarda BM başta olmak üzere Filistin'in, Gazze'nin, Doğu Türkistan ve diğer bütün mazlum coğrafyaların haklarını da en güçlü şekilde savunan ülke Türkiye'dir."

Kaynak: AA

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