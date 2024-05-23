BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Ziyaret Etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'i Ziyaret Etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Destici, Sivas'ta sokak köpeklerinin toplandığını söylerken, Özel ise bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

23.05.2024 14:55  Güncelleme: 14:58
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Destici, Sivas'ta şu anda sokak köpeklerinin toplandığını söylerken, Özel ise bu sorun hakkında "Yoksulların tehdit altında olduğu, zenginlerin de hayvan haklarını savunduğu bir ikilemden çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi. Görüşmede CHP'den Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzel ve Sevgi Kılıç, BBP'den de Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ da yer aldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. İkili, daha sonra ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Hayırlı olsun ziyareti olarak son derece önemli buluyoruz"

Yerel seçimlerin ardından siyasette normalleşme süreci gerçekleştiğini söyleyen Özel, "Biz, hem nezaket hem protokol kuralları çerçevesinde hep birlikte olmuş ve temaslarımızı sürdürmüş iki partiydik. Bayramlaşmalarda heyetlerinin birbirini ziyaret ettiği, genel başkanlarının birbirini aradığı iki siyasi parti olarak bugünkü ziyareti, hayırlı olsun ziyareti olarak da son derece önemli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Gündeme dair konularla alakalı konuştuklarını belirten Özel, "Bazı siyasi partilere hazine ve seçim yardımı yapılıyorken, bazı siyasi partilerin bundan mahrum olmasının kabul edilemez olduğu noktasında bir kez daha karşılıklı fikir birliği içinde olduğumuzu gördük" diye konuştu.

"Şu anda köpekler toplanıyor"

Gazetecilerin sokak hayvanlarına yönelik hazırlanan teklif hakkındaki soruları üzerine Destici, "Biz bu konuda çok netiz. Seçim öncesi yerel seçim beyannamemizde de sokak hayvanları meselesini çözeceğimizi ifade ettik. Çünkü şu anda insan hayatı için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı. Şimdi tabii nasıl çözüleceği konusunda ben biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün 1932 Tamimi'ni hatırlattım. Bunu kamuoyuyla paylaştım. Tabii ki o günün şartlarıyla bugünün şartları aynı değildir. Bugün teknoloji daha gelişmiştir, kısırlaştırma vardır. İmkanlar daha fazladır. Barınaklar yapılır, aşılar yapılır. Bütün bu imkanlar devreye sokulmalıdır. Ama neticede biz Büyük Birlik Partisi olarak zaten bize teslim edilen belediyelerde bir ay içinde bu çalışmaları başlatacağımızı ve en kısa zamanda da sokaklarımızı bu saldırgan ve hastalıklı olan sokak köpeklerinden temizleyeceğimizi ifade ettik. Şu anda belediyelerimiz bu çalışmalarını tamamladılar. Şu anda köpekler toplanıyor ve tedavi görmesi gerekenler tedavi göreceği yere, barınak imkanı olanlar barınaklara, hastalıklı ve terbiye edilemeyecek şekilde saldırgan olanların da uyutulması konusunda çalışmalarımızı biz yürütüyoruz" diye konuştu.

"Yoksulların tehdit altında olduğu, zenginlerin de hayvan haklarını savunduğu bir ikilemden çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz"

TBMM'de daha önce sokak hayvanları konusunda fon kurulmasına yönelik bir karar alındığını ve bu kararın arkasında durulması gerektiğini belirten Özel ise, konuya ilişkin şunları söyledi:

" Türkiye'de bu sorun iki başlıdır. Bir yanda okula giden çocuklar, sabah erken vakitte ibadete giden yaşlılar, aracı olmayan, toplu taşımaya erken vakitte ulaşmaya çalışan belli bir gelirden yoksun yoksullar açısından bir güvenlik sorunudur. Bu sorun görülmezse ve meseleye bu sorun görülmeden bakılırsa çözüm olmaz. Diğer yandan da bu hayvanların yaşam hakkı vardır. Hayvan hakları vardır. Hayvanseverlerin hassasiyeti vardır. O yüzden kurulacak böyle bir fona çok ciddi bağışların, katkıların yapılabileceği, bu konuda hiçbir sıkıntının olmayacağı da aşikardır. Ama tasarruf tedbirleri konusunda binlerce, on binlerce, yüz binlerce candan tasarruf edemezsiniz. Burada çok istikrarlı, çok dengeli, çok bilimsel işler yapmak gerekiyor. Biz bu meselenin maalesef bir sınıfsal sorun haline dönüşüp yoksulların tehdit altında olduğu, zenginlerin de hayvan haklarını savunduğu bir ikilemden çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir inceleme düşünülmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Sorun Türkiye'nin sorunudur. Hep beraber çözeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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