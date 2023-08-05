BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emeklilere Zam Talebinde Bulundu - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emeklilere Zam Talebinde Bulundu

05.08.2023 18:21

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantı öncesi yaptığı açıklamada, emeklilere ocak ayını beklemeden zam yapılmasını ve maaş artışlarının gerçekleştirilmesini istediğini belirtti. Ayrıca, fahiş fiyatlarla ilgili şikayetlerin olduğunu ve piyasadaki artışlara dur denilmesi gerektiğini vurguladı. Destici, yaklaşan yerel seçimler için parti olarak hazır olduklarını ve ittifak yapma durumunun parti kurullarınca değerlendirilebileceğini ifade etti.

Emeklilere yapılması beklenen zamla ilgili Cumhur İttifakı'nda başlayan görüş ayrılığı derinleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Çalışan ve emekli mağduriyetini yılbaşına doğru çözeceğiz" açıklamasına karşın ocak ayının çok geç olduğunu söyleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ardından bir isim daha bu tarihe karşı çıktı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genel seçimlerden sonra yurt gezilerinde ve ilçe ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Destici, emeklilerin maaş artışı taleplerini dile getirdiklerini belirtti. Emekli aylıklarına yılbaşından önce zam yapılması gerektiğini ifade eden Destici, "Biz ocak ayını beklemeden emeklimize behemehal bir zam verilmesini, maaş artışlarının yapılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici, vatandaşların fahiş fiyatlarla ilgili şikayetleri olduğunu, fahiş fiyat uygulayanların suç işlediğini söyledi. Destici, "Dalında beş liraya alınan ya da toptancının beş liraya aldığı bir elma eğer markette elli liraya satılıyorsa satanın büyük bir günahı vardır. Elbette vatandaş bunu sormakla da haklıdır. Halkın içindeyiz. Üreticisiyle satıcısıyla ve alıcısıyla beraberiz. Dolayısıyla bunları biz de yaşıyoruz maalesef bu konularda bir mesafe alınabilmiş değil. Burada büyük bir düzensizlik var. Bunun mutlaka önüne geçilmeli ve piyasadaki artışlara dur denilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emeklilere Zam Talebinde Bulundu - Son Dakika


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