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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Fırat'ın doğusuna yapılacak askeri harekat elzemdir - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Fırat'ın doğusuna yapılacak askeri harekat elzemdir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyerek, "Fırat'ın doğusuna yapılacak bir askeri harekat en az Kıbrıs Barış Harekatı kadar elzem, mühim, stratejik ve zaruridir." ifadesini kullandı. Destici, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajını paylaştı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Fırat\'ın doğusuna yapılacak askeri harekat elzemdir
13.01.2024 - 00:44,
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyerek, " Fırat'ın doğusuna yapılacak bir askeri harekat en az Kıbrıs Barış Harekatı kadar elzem, mühim, stratejik ve zaruridir." ifadesini kullandı.

Destici, yazılı açıklamasında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajını paylaştı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, yiğit silah arkadaşları ile Müslüman Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabır, yaralı askerlere de acil şifalar dileyen Destici, "Sınırlarımız içerisinde ve dışarısında teröristlerle ve onları destekleyen iç ve dış mihraklarla mücadeleye devam eden kahraman güvenlik güçlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin sadece içeriden değil, dışarıdan saldırılarla sıkıştırılmak istendiğini aktaran Destici, terör örgütü PKK'nın Kandil'de geliştirdiği terörist kapasiteyi büyük ölçüde Fırat'ın doğusuna taşıdığını, temizlenmesi gereken yerin artık öncelikli olarak Kandil değil Fırat'ın doğusu olduğunu belirtti.

Destici, şunları kaydetti:

"Müstakbel veya muhtemel bir askeri harekatımız, en batıdan Fırat'ın doğusuna yani Sincar hattına kadar yürütülmelidir. Şu bilinsin ki, Fırat'ın doğusuna yapılacak bir askeri harekat en az Kıbrıs Barış Harekatı kadar elzem, mühim, stratejik ve zaruridir. Türkiye kesinlikle ve ivedilikle Fırat'ın doğusunda beka parametrelerimizi yerle bir edici mevzide bulunan PKK ve türevlerini eğiten-donatan ve üstümüze salan CENTCOM'la dişe diş-göze göz bir mücadeleye girişmeli, açık ve kararlı bir politikayla. Bu olmuyorsa askeri güçle CENTCOM'u sahadan çıkartmak zorundadır. Bu yapılmazsa PKK da YPG de terör ve terörist saldırılar da bitmez.

Yüce Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Devletimizi, ülkemizi, milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korusun. Hasımlarımıza fırsat vermesin."

Kaynak: AA
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