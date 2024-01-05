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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İran Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İran Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İran'ın Kirman eyaletindeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için İran'ın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Büyükelçiliğin anı defterini imzalayan Destici, terör saldırılarını lanetleyerek saldırıyı gerçekleştirenlerin ve arkalarında yer alan güçlerin kısa sürede ortaya çıkarılacağına ve cezalandırılacağına inandığını ifade etti. Destici, İran halkına ve ölenlerin ailelerine başsağlığı ve sabır diledi. İran'ın Ankara Büyükelçisi de Destici'ye teşekkür etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İran Büyükelçiliği\'ne taziye ziyaretinde bulundu
05.01.2024 - 13:55,
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İran'ın Kirman eyaletindeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için İran'ın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Büyükelçiliğin anı defterini imzalayan Destici, Büyükelçi Muhammed Hasan Habibullahzade'nin şahsında kardeş ve komşu İran halkına ve devletine geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu ifade etti.

Terör saldırılarını şiddetle lanetlediklerini belirten Destici, saldırıyı gerçekleştirenlerin ve arkalarında yer alan güçlerin kısa sürede ortaya çıkarılacağına ve hem uluslararası hukuk nezdinde hem de İran tarafından cezalandırılacağına inandığını söyledi.

Terörist ve siyonist olarak nitelendirdiği İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırıda bulunduğu bir dönemde böyle bir saldırının manidar olduğunu belirten Destici, "Öncelikle bir kez daha saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Kardeş İran halkına ve ölenlerin ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İran coğrafyasında yaşanan terör saldırılarını komşu ve kardeş ülkelerin işbirliğinin yok edeceğini dile getiren Destici, bu işbirliğinin bölgede yaşanan işgalleri, zulümleri ve katliamları da durduracağına inandığını vurguladı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade de başsağlığı ziyareti ve acılarını paylaştığı için Destici'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA
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