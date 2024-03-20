BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İskilip\'te iftar programına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: AB üyeliği stratejik bir hedef

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu ve Türkiye'nin AB üyelik sürecinin önemli olduğunu belirtti. Fidan, İspanya ile yakın iş birliği içinde olduklarını ve ticaret hacminin arttığını ifade etti. Ayrıca güvenlik iş birliği, NATO iş birliği ve Filistin-İsrail çatışmaları gibi konular da görüşüldü.