BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muğla'da Parti İl Binası Açılışına Katılacak - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muğla'da Parti İl Binası Açılışına Katılacak

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muğla\'da Parti İl Binası Açılışına Katılacak

BBP Muğla İl Başkanlığı'na atanan Melih Aydoğan, Genel Başkan Mustafa Destici'nin 2 Mayıs'ta saat 14.00'te yapılacak olan il binası açılışına katılacağını duyurdu. Aydoğan, Muğlalılara açılışa davet ederek Destici'nin katılımının onurlandırıcı olduğunu belirtti.

30.04.2024 09:50
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2 Mayıs günü saat 14.00'te Muğla'da partisinin il binası açılışına katılacak.

BBP Muğla İl Başkanlığı'na kısa bir süre önce atandıktan sonra Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye modern parti binası kazandıran iş insanı Melih Aydoğan, " Ankara'da ziyaret ettiğimiz Sayın Genel Başkanımız, Muğlalılara selamlarını iletti. İl binamızın açılışı için 2 Mayıs Perşembe günü Muğla'ya gelecek. Katılımı ile açılışımızı onurlandıracak. Muğlalılar adına şükranlarımızı sunuyorum. Hemşerilerimizi saat 14.00'da Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan il binamızın açılışını davet ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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