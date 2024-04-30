BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muğla\'da Parti İl Binası Açılışına Katılacak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2 Mayıs günü saat 14.00'te Muğla'da partisinin il binası açılışına katılacak.
BBP Muğla İl Başkanlığı'na kısa bir süre önce atandıktan sonra Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye modern parti binası kazandıran iş insanı Melih Aydoğan, " Ankara'da ziyaret ettiğimiz Sayın Genel Başkanımız, Muğlalılara selamlarını iletti. İl binamızın açılışı için 2 Mayıs Perşembe günü Muğla'ya gelecek. Katılımı ile açılışımızı onurlandıracak. Muğlalılar adına şükranlarımızı sunuyorum. Hemşerilerimizi saat 14.00'da Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan il binamızın açılışını davet ediyorum" dedi. - MUĞLA
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