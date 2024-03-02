BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği olmaz - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği olmaz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği olmaz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Akyazı'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği yapılamayacağını belirtti. Destici, belediyeleri ilkeleriyle yöneteceklerini ve terörle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yerel seçimlerde ittifakların olabileceğini ancak terör örgütünün partisi olanlarla işbirliği yapılamayacağını ifade etti.

02.03.2024 02:00
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terör örgütünün uzantılarıyla aleni terör örgütünün partisi olduğu bilinenlerle işbirliği olmaz." dedi.

Akyazı'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Destici, ilkeleriyle belediyeleri yöneteceklerini, başıboşluğun meydana gelmesine fırsat vermeyeceklerini, mahalle, köy, cadde, sokak ve insanlar arasında ayrım yapmadan adil ve eşit şekilde hizmet edeceklerini belirtti.

Destici, sokakları uyuşturucu satıcılarından, yan kesicilerden, gaspçılardan ve sahipsiz köpeklerden kurtaracaklarını ifade ederek, gençlere iş, hanelere aş, yaşlılara güzel ve rahat yaşam vadettiklerini söyledi.

Terörün bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, terörle kökünü kazıyarak mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Destici, yerel seçimlerde ittifakların olabileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Terör örgütünün uzantılarıyla aleni terör örgütünün partisi olduğu bilinenlerle iş birliği olmaz. PKK ve PKK'nın partisiyle TİKKO, DHKP-C'nin partileriyle iş birliğinin adını 'kent uzlaşısı' koyuyorlar. Bir de böyle yaparken güzelleştiriyorlar, kulağa hoş gelecek cümleler, kelimeler seçiyorlar ama içi hainlik, ihanet. İstanbul Esenyurt'ta bunu yapıyorsun, CHP olarak PKK'nın partisiyle işbirliği yapıyorsun. Kendi adayını çekiyorsun, onun söylediği adayı oraya koyuyorsun. Aynısını Mersin Akdeniz, başka ilçelerde yapıyorsun."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eleştirilerde bulunan Destici, "Sokağa çıkmaktan kastınız; miting yapmak, seçim çalışması yapmaksa elbette çıkabilirsiniz. Ama sokağa çıkmaktan kastınız 6-7 Ekim olayları gibiyse, Gezi olayları gibiyse, TİP'in yaptığı çağrı gibiyse, Mehmet Kiraz savcımızı şehit edenler açıktan savcılarımızı, hakimlerimizi ölümle tehdit ediyorsa daha önce söylediğim sözü tekrarlıyorum; bu sokağa çıkma çağrınızdan sonra birileri sokağa çıkar ve bir damla kan akar, camlar dökülür, dükkanlar yağmalanır, talan edilirse bunun hesabını sokağa çıkma çağrısı yapanlardan devlet de hukuk sistemimiz de sorar ve sormalıdır. Biz de bunun takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Programı kapsamında Hendek Yeni Mahalle'de de halka hitap eden Destici, ittifakın bütün illeri ve ilçeleri kapsamadığını dile getirdi.

Destici, ayrı ayrı adayları olsa da ittifak ruhuna uygun hareket ettiklerini ve bu şekilde Hendek'i kazanacaklarını söyleyerek, "Doğru, tecrübeli, ahlaklı bir adayla sizin karşınızdayız. Vatanı, milleti, Hendekli için çırpınan ve boşa geçen yılların heba edilmesine üzülen ve bunu telafi etmek için kolları sıvayan İrfan Püsküllü kardeşimizle sizin karşınızdayız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Destici, BBP'nin belediye başkan adayı İrfan Püsküllü ve belediye meclis üyesi adaylarını tanıttı.

Destici, Erenler ilçesinin Bekirpaşa Mahallesi'nde düzenlenen programda ise BBP'nin belediye başkan adayı Şenol Dinç ve belediye meclis üyesi adaylarının tanıtımını yaptı.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği olmaz - Son Dakika

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