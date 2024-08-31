BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Türkiye güçlü olmak zorunda

Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Başta Türk ve İslam dünyası olmak üzere yeryüzünde ne kadar mazlum ve zalimlerin çizmesi altında ezilen insan ve millet varsa Türkiye'yi bekliyorlar. Bunun için Türkiye güçlü olmak zorunda." dedi.

Destici, kentte bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, kadim şehir Trabzon'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Karadeniz çok değerli bir bölgemizdir. Türk milleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Karadeniz'imizin ve Trabzon'umuzun kıymetini biliyoruz. Karadeniz bizim canımızdır ve canımıza dokunanın canını yakacağımızı da herkesin bilmesini isteriz." diye konuştu.

Ağustosun zafer ayı olduğunu belirten Destici, "Başta Sultan Alparslan olmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, aramızdan ayrılan tüm gazilerimizi rahmetle, minnet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Destici, dünyadaki mazlumların Türkiye'nin yolunu beklediğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Filistin ve Gazze'deki mazlumlar, masumlar Türkiye'nin yolunu gözlüyor. Doğu Türkistan'dakiler, Kafkaslar'da hala boyunduruk altında olan Türk devletleri ve Türk toplulukları, Kırım'dakiler, Balkanlar'dakiler, Türkmeneli'ndekiler Türkiye'nin yolunu gözlüyor. Başta Türk ve İslam dünyası olmak üzere yeryüzünde ne kadar mazlum ve zalimlerin çizmesi altında ezilen insan ve millet varsa Türkiye'yi bekliyorlar. Bunun için Türkiye güçlü olmak zorunda. Türkiye büyük olmak zorunda ve Türkiye yeni zaferlere hazırlıklı olmak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anda geçmişteki zaferlerini bu asil millete yaşatacak gücü de kudreti de vardır ve daha da güçlenerek olmaya devam edecektir."

Geçen hafta İçişleri, Dışişleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlarıyla görüştüğünü anlatan Destici, "başta göç politikaları, sığınmacı ve mülteci meselesini, terör, şiddet içeren olaylar ve uyuşturucuyla mücadelenin yanı sıra Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kırım'dan Türkmeneli'ne kadar Türk İslam coğrafyasındaki son durumu" değerlendirdiklerini ifade etti.

"Türkiye ile Irak o mutabakatı inşallah devam ettirirler"

Destici, "Dün ya da önceki gün bir İHA'mız, SİHA'mız düşürüldü Irak toprakları üzerinde. Irak hükümeti bununla ilgili hemen bir soruşturma başlatarak Türk İHA'sını düşürdüğünü sevinçle açıklayan bir askeri yetkiliyi de soruşturmaya başladı ve kendisini Bağdat'a davet ederek soruşturmayı genişletti." dedi.

Bunun bir provokasyon olduğunu düşündüğünü belirten Destici, Türkiye ile Irak'ın ikili mutabakatından hem emperyalist güçlerin hem de İran ve Irak içindeki örgütlerin rahatsızlık duyduğunu bildiklerini vurguladı.

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ve Irak bu provokasyonlara gelmemelidir ve yaptıkları mutabakata sadık kalarak birlikteliklerine devam etmelidir. Çünkü Irak topraklarında maalesef terör örgütleri ve teröristler bugüne kadar, bugün de cirit atmaya devam ediyorlar. Onlar oradan temizlenmeden Irak'ın toprak bütünlüğünü koruması da iç huzurunu koruması da mümkün değildir. Irak bu haldeyken Türkiye'nin de terörü bitirmesi mümkün değildir. Çünkü oradaki terör yuvaları temizlenmeden oradan Türkiye'ye terör saldırıları devam edecektir. Biz 40 yıldır onu yaşıyoruz. 40 yıldır Kandil'den, Mahmur'dan, Sincar'dan Türkiye'ye oradaki terör kamplarından saldırılar gerçekleştiriliyor. Onun için Türkiye ile Irak o mutabakatı inşallah devam ettirirler. Çünkü o mutabakatın en önemli maddesi bütün terör örgütlerine karşı kapsamlı bir işbirliği. Ortak üsler, ortak askeri çalışmalar, bütün bunların devam etmesi gerekiyor. Biz bu uyumu sağlayamadığımız için maalesef 40 yıldır Irak sınırları içerisinde PKK hep var oldu ve oradan Türkiye'ye terör saldırıları gerçekleştirdi. Artık Türkiye'nin buna tahammülü kalmadı."

Destici, Suriye'de iç savaşın tam anlamıyla bitmediğine de işaret ederek, "Bir yandan ABD'sine, Rusya'sına kadar bütün orada bulunan emperyalist devletler çıkmadan elbette Türkiye de Suriye'den çıkmayacaktır. Ne zaman ki iç savaş tam anlamıyla biter, iç barış sağlanır Amerika'sı, Rusya'sı ve diğerleri Suriye'den çıkar o zaman Türkiye çıkar. Onlar oradayken Türkiye asla çıkmaz." dedi.

Şiddet olaylarının ve terörün her türlüsüne karşı olduklarını ifade eden Destici, özellikle şiddet çocuklara, yaşlılara, kimsesizlere yapıldığında yüreklerinin daha da dağlandığını belirtti.

Destici, son olarak Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduğuna işaret ederek, "10 gündür kendisinden haber alınamadı. Maalesef benzer hadiselerde çok acı sonuçlarla karşı karşıya kaldık. İnşallah bu sefer böyle olmaz. Duamız sağ salim bulunmasındadır. Bu tür suçlarla ilgili cezaların caydırıcılık bakımından artırılması gerekiyor. Bu cezalar böyle kaldığı sürece biz bunları yaşamaya devam ederiz. İnşallah çocuğumuz sağ salim bir şekilde bulunur ve başta ailesi olmak üzere yakınlarının ve hepimizin yüzü güler inşallah." diye konuştu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli tekvandocu Mahmut Bozteke'yi tebrik eden Destici, ayrıca yarın denizlerde başlayacak yeni av sezonunun da bereketli olmasını diledi.