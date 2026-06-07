BBP Kurultayı: Tank bozulur, vicdan yaralanırsa nesiller sürer

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici 13'üncü Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, "Bir milletin tankı bozulursa yeniden yapılır ama vicdanı yaralanırsa onu ayağa kaldırmak nesiller sürer. Büyük Birlik, Türkiye'nin susmayan vicdanıdır ve susmayacaktır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) 13'üncü Olağan Kurultayı ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Kurultay öncesinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ATO Congresium'un önünde selamlaşma konuşmasını gerçekleştirdi. Destici'nin salona gelmesiyle başlayan kurultayda divan üyeleri belirlendi.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Destici'ye kurultay için hayırlı olsun dileklerini ilettiği mesaj okundu. Erdoğan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, BBP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerin şahsında, bu sene kuruluşunun 33'üncü yılını idrak eden BBP'nin tüm mensuplarına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. BBP'nin kurucu Genel Başkanı, İ'la-yi Kelimetullah davası ve Nizam-ı Alem mefkuresinin yılmaz müdafisi Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum. BBP, devletimizi ve milletimizi ilgilendiren her meselede ilkeli, basiretli ve ferasetli bir duruş sergilemiş; daima milli iradenin yanında olmuş; kardeşliğimize çok önemli katkılarda bulunmuştur. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti, bugün sizlerin sayesinde, emin ve ehil ellerdedir. Türkiye olarak, bölgemizin ateş çemberiyle kuşatıldığı zorlu ve tarihi bir süreçten geçiyoruz. Sınamalarla dolu bu dönemde, ülkemizin ali menfaatlerini merkeze alarak, müessir, muteber ve müreffeh bir Türkiye'nin inşası için büyük bir mücadele veriyoruz. BBP'nin, hem ülkemiz, hem de gönül coğrafyamızın güçlü geleceği için ortaya koyduğu samimi çabayı kıymetli buluyor; bundan sonraki çalışmalarınızda Rabbimden üstün muvaffakiyetler diliyorum. Bu düşüncelerle, 13'üncü Olağan Büyük Kurultay'ın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."

"Büyük Birlik, Türkiye'nin susmayan vicdanıdır ve susmayacaktır"

Ardından Kurultay'da açılış konuşmalarını yapan Destici, "Biz burada sadece bir siyasi kurultay yapmıyoruz. Milli iradeyi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Milletin sesini yeniden yükseltiyoruz. Müslüman Türk'ün şuurunu yeniden konuşturuyoruz. Çünkü biz sadece bir siyasi parti değiliz. Aynı zamanda bir ahlak ve iman hareketiyiz. Bir Türkiye sevdasıyız. Bir milletin tankı bozulursa yeniden yapılır ama vicdanı yaralanırsa onu ayağa kaldırmak nesiller sürer. Büyük Birlik, Türkiye'nin susmayan vicdanıdır ve susmayacaktır" diye konuştu.

"Biz dün olduğu gibi bugün de zalimin karşısında, mazlumun yanındayız"

Destici, Gazze'de yaşanan soykırıma da susmayacaklarını dile getirerek, "İslam aleminde yüreğimizi yaralayan konuların başında Gazze'deki soykırım gelmektedir. Gazze bugün, insanlığın ahlak testidir. Eli kanlı katil İsrail dünyanın gözü önünde katliamlarına devam ediyor. Çocukların öldürüldüğü, annelerin katledildiği, hastanelerin bombalandığı bir dünyada, kimse bize insan haklarından bahsetmesin. Biz dün olduğu gibi bugün de zalimin karşısında, mazlumun yanındayız" açıklamasında bulundu.

"Bizim medeniyet anlayışımız yalnızca sınırlarımızdan ibaret değildir"

Siyaseti milletin huzuru için yaptıklarını belirten Destici, "Bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacı; daha fazla kavga değil, daha fazla kutuplaşma değil, daha fazla öfke değil, Türkiye'nin ihtiyacı daha çok bağıranlar değil; daha sağlam duranlardır. İşte Büyük Birlik; sağlam duranların yıkılmaz kalesidir. Onun için diyoruz ki; endişeye yer yok. Onurlu yarınlar Büyük Birlik'le gelecek. Rotamız büyük Türkiye, pusulamız Türk milletidir. Bizim davamız sadece seçim kazanma davası değil; milletin geleceğini kaybetmeme davasıdır" ifadelerini kullandı.

"Asgari ücretlinin enflasyon karşısında ezilmesine razı değiliz"

Türkiye'de insanların en büyük gündeminin geçim sıkıntısı olduğunu aktaran Destici,

"Asgari ücretlinin enflasyon karşısında ezilmesine razı değiliz. Onun için diyoruz ki temmuz ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplansın ve enflasyon farkı kadar en az bir zamlı artışı asgari ücretliye versin istiyoruz. Aynı şekilde emeklilerimizin de yüzünün güldürülmesini istiyoruz. Emeklilerin yıllarca çalışıp neredeyse açlık altında bir gelire mahkum edilmesine razı değiliz. Biz insanı merkeze alan bir ekonomik düzenden yanayız" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye hedefine; vatanına, bayrağına, milletine bağlı insanlarla omuz omuza gidilir"

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Destici, "PKK, Kandil, İmralı ve DEM cephesinden peş peşe açıklamalar geliyor. Sürekli anayasal değişiklikten, yeni yasal düzenlemelerden söz ediyorlar. Bu hususta bizim duruşumuz çok nettir; önce silah bırakılacak. Sadece Türkiye'deki değil; Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki tüm uzantılarıyla birlikte örgüt tamamen feshedilecektir. Avrupa'daki yapılanmalar dahil bütün terör ağları dağıtılacaktır. Fakat terör örgütü ve uzantılarının yaklaşımı farklıdır. Önce yasal düzenlemeler istiyorlar. Genel aftan, teröristlere af çıkarılmasından, hatta terörist başına statü verilmesinden söz ediyorlar. Türk'ten, Türk dilinden, Türk bayrağından rahatsız oluyorlar. Terör örgütüne güven olmaz. Terörsüz Türkiye hedefine; vatanına, bayrağına, milletine bağlı insanlarla omuz omuza gidilir. Türk'ü, Kürt'ü, Türkmen'i, Alevi'si ve Sünni'siyle, vatanına gönülden bağlı olanlarla gidilir. Teröristle müzakere edilmez, terörle mücadele edilir" şeklinde konuştu.

Destici'nin konuşmasının ardından kurultay, oylama işlemiyle devam etti. - ANKARA