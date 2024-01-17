BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Sözlerimizin, kelimelerin hatta harflerin arkasındayız"

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 25 partinin logosunun ve isminin bulunduğu sosyal medya paylaşımı ile ilgili, "Sözlerimizin, kelimelerin hatta harflerin arkasındayız. Paylaşımımda da belirttim; 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hepiniz bir aradaydınız. Paylaşımdaki fotoğraftaki gösterdiğimiz logolar 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ittifak ederek aynı Cumhurbaşkanı adayına oy veren ya da isteyen partilerdir. Bu fotoğraf kendi yaydıkları ve yayınladıkları bir çalışmaydı. Bugün neden bundan rahatsız oluyorlar, ben anlamadım. Beni, partimi, alperenleri korkutamazsınız" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu. Destici, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi. Destici, "Dün, biliyorsunuz, Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlarımız, içinde bulunduğumuz hafta meydana gelen gelişmelerle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirdiler. Ardından, 12 Ocak'ta meydana gelen terör saldırısıyla ilgili Başkanlık Tezkeresi oylanarak kabul edildi. Hepimiz çok üzgünüz. Dün de Türkiye'nin terörle mücadelesine destek bir tarafa köstek olmaya devam ederek tezkereye de 'evet' demediler. Çünkü bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk Milletinin Partisi ya da milletvekili değil, PKK-YPG emperyalistlerin sözcüsü sözde milletvekilleridir. Sadece bu durum bile tek başına bir milli güvenlik meselesidir. ve hala sözde milletvekillerinin, terörle bağlantılı suçlardan 500'ün üzerinde dokunulmazlık dosyası işleme konmuyor. Anayasa Mahkemesi, sayısız suça, sayısız delile, açık olan kanunlara rağmen, terör örgütünün partisini kapatmıyor; milletin kaynaklarından, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak için ve terör propagandasında kullanılmak üzere, milyonlarca liranın hazine yardımı olarak terör örgütünün partisine ödenmesinin önüne geçmiyor" diye konuştu.

'BU KENDİ YAYDIKLARI VE YAYINLADIKLARI BİR ÇALIŞMAYDI'

BPP lideri Mustafa Destici, 25 partinin logosunun ve isminin bulunduğu sosyal medya paylaşımı ile ilgili, şunları söyledi:

"Ülkemizdeki siyasi partilerin bir kısmı terör örgütünün partisiyle anlaşma yapan, aday çıkarmamaları karşılığında, terör örgütünün partisine, kamuoyuna açıklanmayan taahhütlerde bulunan bir ittifakın içinde bulundular ya da destek verdiler. 12 Ocak Cuma günü, yaşadığımız terör saldırısının ardından, Türk siyasetinin içinde bulunduğu bu çarpıklığı ortaya koyan bir paylaşım yaptım. Sözlerimizin, kelimelerin hatta harflerin arkasındayız. Bu gerçekleri dile getirdiğimiz için hepsi birden Büyük Birlik Partisine ve şahsıma karşı saldırıya geçtiler. Hepsiyle baş edebiliriz. Hepsiyle baş edeceğiz. Çünkü haklıyız. Çünkü milletimiz de bizim gibi düşünüyor ve yaygaranın, kendi ayıplarını örtmek için çıkarıldığını çok net bir şekilde biliyor. Büyük bir iftira ile karşı karşıyayız. Paylaşımımda da belirttim; 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hepiniz bir aradaydınız. Biz paylaşımdaki fotoğrafta bulunan tüm partileri terör unsuru saymışız. Bu büyük bir çarpıtma, büyük bir yalan ve diğer taraftan da aslında düştükleri çukurdan kurtulma çabalarıdır. Paylaşımdaki fotoğraftaki gösterdiğimiz logolar 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ittifak ederek aynı Cumhurbaşkanı adayına oy veren ya da isteyen partilerdir. Fotoğrafta yer alan partilerden herhangi biri 'hayır biz 14-28 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı, HDP'nin de TİP'in de TKP'nin de ve diğerleri, desteklediği adayı desteklemedik' diyorlarsa eyvallah. O zaman biz deriz ki, biz hata yapmışız. Bu fotoğraf kendi yaydıkları ve yayınladıkları bir çalışmaydı. Bugün neden bundan rahatsız oluyorlar, ben anlamadım. Beni, partimi, alperenleri korkutamazsınız."

'BUGÜN VEYA YARIN CUMHURBAŞKANIMIZLA BİR GÖRÜŞMEMİZ OLACAK'

Destici, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bazı belediye başkan adaylarımızı da açıklayacağız. Öte yandan, Cumhur İttifakı özellikle AK Parti heyetiyle Büyük Birlik Partisi heyetlerimiz arasındaki görüşmelerde devam ediyor. Dün akşamda heyetlerimiz 3'üncü görüşmelerini gerçekleştirdiler. Bizim de bugün veya yarın Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşmemiz olacak. İnşallah ondan sonra biz yol haritamızı çok daha net bir şekilde belirleyeceğiz" dedi.